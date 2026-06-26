Javier Milei apuesta a sostener a Manuel Adorni mientras la presión judicial y política gana intensidad

El presidente, Javier Milei, respaldó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de un clima cada vez más hostil hacia su continuidad, aunque aclaró que, si la Justicia lo encuentra culpable, lo removerá, apostando a que el tiempo pueda diluir el tema.

Milei volvió a respaldar a Adorni, pero advirtió que lo echará si la Justicia lo condena

El presidente concedió una extensa entrevista a un medio español en la que se refirió a la situación de su colaborador y en la que además brindó definiciones centrales sobre el rumbo de la economía, el manejo de la deuda pública y su proyección política hacia 2027.

Milei regresa esta noche desde Madrid, España, donde durante tres días cumplió una agenda de presentaciones académicas y recibió distinciones por su difusión de las ideas libertarias.

Durante su permanencia en la capital española, el jefe de Estado no mantuvo contactos con las autoridades del gobierno de España, con quienes mantiene un enfrentamiento público.

En este marco, el presidente otorgó una entrevista al medio local “El Observador” en la que fijó postura frente a los temas más urgentes de la coyuntura nacional argentina.

Acerca de la situación de Adorni, insistió en que “irá al Congreso a dar explicaciones” y reiteró que, a su juicio, “es inocente”.

El presidente subrayó que ahora el tema está en manos de la Justicia y enfatizó que “si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”.

Milei reiteró que Adorni es atacado “en exceso” por la prensa y advirtió que no se dejará influenciar por quienes llamó “denunciadores seriales”.

El presidente también justificó que Adorni no haya declarado parte de su patrimonio en sus declaraciones juradas: “Me parece razonable”.

Argumentó que esta conducta es entendible en un contexto histórico en el que los argentinos se defienden ante medidas previas como el control de capitales y la ley penal cambiaria. Según su visión, “sería tonto pensar que no lo hagan”.

Pese a este nuevo respaldo explícito del presidente, no cesan los rumores acerca de la salida de Adorni del Gobierno, dado el grado de avance que tienen las causas en su contra en la justicia y las diferentes instancias parlamentarias que se avecinan en el Congreso.

Consultado sobre la coyuntura económica, Milei afirmó que “estamos a las puertas de comenzar a ver el milagro”.

El presidente calificó como un “muy buen dato” el crecimiento del 0,7% que se observó en el primer trimestre contra el período anterior y afirmó que están dadas las condiciones para que la expansión de la economía “se acelere”.

Milei explicó que en los próximos meses seguirá bajando la inflación, con lo cual habrá una mejora en los salarios reales y en las jubilaciones, lo cual impactará en el consumo.

A estos factores les añadió que la baja del riesgo país estimulará las inversiones previstas y, en especial, las que se encuentran dentro del marco del RIGI, que ya suman U$S 150.000 millones.

El primer mandatario se mostró convencido de que el proceso económico será virtuoso en los próximos meses y que “se va a notar” en la población, especialmente en el crucial 2027.

Deuda

Sobre el manejo de la deuda pública, Milei le envió un claro mensaje al mercado financiero al sostener que no saldrá a colocar deuda a una tasa del orden del 9%.

“Lo que estamos buscando en esta transición es minimizar el costo en términos de tasa de interés”, señaló el presidente y agregó: “Si trabajamos con déficit cero, eso significa que tenés que generar un superávit primario por lo menos tan grande como los intereses”.

En este marco, sostuvo: “No es ir y pagar cualquier tasa con tal de decir ‘estoy en el mercado’ porque eso sería un error garrafal”.

Milei afirmó que el país no tiene urgencias inmediatas porque está “cerrado todo el financiamiento de este año y del año que viene”.

Aunque reconoció que Argentina tiene capacidad para colocar deuda y realizar renovaciones (roll over), insistió en que “no estamos dispuestos a pagar cualquier tasa” porque la posición técnica actual del mercado (riesgo país) no refleja lo que le corresponde al país.

Finalmente, el presidente se refirió a su futuro político y a la posibilidad de buscar un nuevo mandato.

Al respecto, preguntó de forma retórica: “¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia?”.

Aseguró que su único rival es él mismo y que no le preocupa quién sea su competencia; incluso minimizó la posibilidad de que uno de sus rivales sea el expresidente y aliado eventual Mauricio Macri.

Además, afirmó que “todo lo que yo prometí en la campaña lo cumplí antes de la elección de medio término”.

Su agenda inmediata incluye la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción el 30 de junio y un nuevo viaje a Estados Unidos el 4 de julio para participar en las celebraciones del Día de la Independencia de ese país.

Corresponsalía Buenos Aires