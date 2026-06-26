Javier Milei respaldó a Manuel Adorni, pero advirtió: «Si lo consideran culpable, lo vuelo de una patada»

Durante una entrevista en España, Javier Milei reiteró su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero aseguró que la Justicia lo encuentra culpable, no dudará en apartarlo de su cargo.

«Si lo consideran culpable, lo vuelo de una patada»

El presidente arribó a la ciudad de Madrid para recibir una distinción de la Universidad CEU San Pablo y desde allí aprovechó para hablar de varios temas, entre ellos el caso de Manuel Adorni. En este sentido, en una entrevista con El Observador, que se de dio después de su discurso en la institución, manifestó que está dejando que la Justicia sea la encargada de esclarecer los hechos denunciados tras reconocer que él no comprende «temas de derecho».

«Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada», afirmó aunque de igual manera agregó: «Yo creo en la honestidad de Adorni». En otra parte de su declaración, Javier Milei también sostuvo que a sus ministros los banca «hasta las últimas consecuencias».

Cabe recordar que estos dichos del jefe de Estado llegan después de que Manuel Adorni reconociera públicamente que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados.

El jefe de Gabinete explicó que comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y gracias a esto, entre 2014 y 2018 la pareja acumuló ganancias por alrededor de 300.000 dólares, llegando a reservan al menos 500 mil dólares en un dispositivo externo. Tras esto, rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había informado anteriormente.

Pese a los hechos, Javier Milei mantuvo su postura y se mostró confiado en la inocencia de su funcionario: «Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema«, expresó.

Javier Milei: elecciones 2027 y el Mundial

Por otra parte, el presidente habló sobre las elecciones de 2027 y confirmó que se volverá a postular: «¿Cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord».

Milei aseveró que mientras «todos predecía una hiperinflación» su gestión se encargó de evitarla y por ello ahora, «la economía crece». «Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso», agregó.

Sobre otra parte de su declaración, el presidente se refirió al Mundial, al futbolista Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni. El libertario indicó que no puede «contestar racionalmente» cuando se le pregunta por el 10 ya que le tiene «una admiración enorme», y sobre Scaloni consideró que «debería ser profesor de una escuela de negocios».

«Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que haga Messi, no puedo contestar racionalmente, tengo una admiración enorme, es un tipo fuera de serie ¡Lo veo todo 10!», señaló y agregó: «Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo ¿cómo lidiás con todas megasestrellas?».

Finalmente, afirmó: «No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Cuando algo no le sale a Messi la paso mal ¡Cuando el otro día erró el penal la pasé para el culo! No puedo dar ese espectáculo público, es como cuando Palermo erró los 3 penales con Argentina: yo lloraba desconsoladamente«.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas