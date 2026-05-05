Nación autorizó la venta de 21 inmuebles estatales: hay predios ubicados en la Patagonia

Nación le otorgó el permiso a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de poner en venta un total de 21 inmuebles estatales. La iniciativa se formalizó con la publicación del Boletín Oficial.

Nación vende inmuebles estatales

Mediante el Decreto 322/2026, la autorización resalta que se puede «disponer, enajenar y/o transferir diversos inmuebles» que son de propiedad del Estado Nacional.

Al mismo tiempo se aclara que los «inmuebles afectados son aquellos detallados en el Anexo (IF-2026-23006652-APN-DSCYD#AABE) que acompaña a la norma».

El decreto justifica que la medida se tomó luego de que AABE verificara que los bienes presentaban «falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o son directamente innecesarios para la gestión pública».

También remarca que se «busca evitar los gastos de mantenimiento y custodia de inmuebles que se encuentran ociosos», además la venta «servirá como fuente de ingresos para el Tesoro Nacional».

«Se pretende volcar estos bienes a actividades productivas que mejoren las condiciones de vida de la población», agrega el texto.

Por otra parte, se informa que la Agencia será el órgano rector encargado de administrar y enajenar bienes inmuebles del Estado Nacional, pero con previa autorización del Poder Ejecutivo.

Venta de inmuebles estatales: dónde están ubicados

El decreto incluye inmuebles que han sido desafectados de la explotación y operatividad ferroviaria. En total son 21 y algunos de ellos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: