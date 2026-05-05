Nación autorizó la venta de 21 inmuebles estatales: hay predios ubicados en la Patagonia
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) será el órgano rector encargado de administrar y enajenar bienes inmuebles del Estado Nacional. La medida se confirmó con la publicación del Boletín Oficial.
Nación le otorgó el permiso a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de poner en venta un total de 21 inmuebles estatales. La iniciativa se formalizó con la publicación del Boletín Oficial.
Nación vende inmuebles estatales
Mediante el Decreto 322/2026, la autorización resalta que se puede «disponer, enajenar y/o transferir diversos inmuebles» que son de propiedad del Estado Nacional.
Al mismo tiempo se aclara que los «inmuebles afectados son aquellos detallados en el Anexo (IF-2026-23006652-APN-DSCYD#AABE) que acompaña a la norma».
El decreto justifica que la medida se tomó luego de que AABE verificara que los bienes presentaban «falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o son directamente innecesarios para la gestión pública».
También remarca que se «busca evitar los gastos de mantenimiento y custodia de inmuebles que se encuentran ociosos», además la venta «servirá como fuente de ingresos para el Tesoro Nacional».
«Se pretende volcar estos bienes a actividades productivas que mejoren las condiciones de vida de la población», agrega el texto.
Por otra parte, se informa que la Agencia será el órgano rector encargado de administrar y enajenar bienes inmuebles del Estado Nacional, pero con previa autorización del Poder Ejecutivo.
Venta de inmuebles estatales: dónde están ubicados
El decreto incluye inmuebles que han sido desafectados de la explotación y operatividad ferroviaria. En total son 21 y algunos de ellos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un predio en Avenida Libertador 3880, en la zona de vías entre Retiro y Palermo, ramal San Martín.
- Provincia de Buenos Aires: dos terrenos en Salazar (Daireaux), tres en Mariano H. Alfonzo (Pergamino), cinco en Barrow (Tres Arroyos) y uno en Pablo Podestá (Tres de Febrero).
- Córdoba: tres terrenos ubicados en la costanera del Embalse de Río Tercero.
- Misiones: un inmueble en la localidad de Candelaria, sobre la calle Fray Ruiz de Montoya.
- La Pampa: tres predios que forman parte del cuadro de la estación Lonquimay..
- Chubut: dos sectores en Esquel, linderos al Río los Bandidos.
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