Javier Milei en Davos: respaldó a EE.UU. en Venezuela, su relación con China y qué dijo sobre las bandas 

Javier Milei y Donald Trump, en un nuevo gesto de acercamiento político entre la Argentina y Estados Unidos. Foto: archivo.

Javier Milei aprovechó su paso por el Foro Económico Mundial para ratificar un giro pragmático en su política exterior, en busca de un delicado equilibrio entre su alianza ideológica con Estados Unidos y la necesidad económica de mantener fluido el intercambio con Asia.

En una entrevista con Bloomberg News en Davos, el mandatario defendió con firmeza los lazos económicos con China. “En nuestra opinión, China es un gran socio comercial”, definió Milei ante la agencia de noticias, argumentando que “si se fijan en el peso de China en el mundo, comprenderán que tengo que comerciar” con el gigante asiático.

Pragmatismo comercial

Lejos de la retórica de campaña donde había descalificado al gobierno comunista, el Presidente suavizó su discurso sin aceptar ni excluir por completo a China. Los números respaldan esta visión: según detalló Bloomberg, las exportaciones argentinas a China aumentaron un 62% en 2025, un ritmo de crecimiento mucho más rápido que el 27% registrado en los envíos a Estados Unidos en el mismo período.

Milei se erigió como un defensor del libre comercio y marcó diferencias en este punto con el proteccionismo de su aliado Donald Trump. «Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China», afirmó, sentenciando que «quiero una economía abierta».

Venezuela y la «relación adulta» con Brasil

En el plano geopolítico, el libertario respaldó «a capa y espada» la destitución de Nicolás Maduro en Venezuela y calificó de «excelente» el trabajo que está realizando Estados Unidos en ese proceso, apoyando incluso la estrategia de la Casa Blanca con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. «Creer que existe otra posibilidad para gestionar el proceso de estabilización es realmente no comprender los límites de la realidad», analizó.

Sobre la relación con Brasil, el principal socio comercial de Argentina, Milei aseguró que ambos países mantienen una «relación adulta» pese a las diferencias ideológicas.

La condición para el fin del cepo

Consultado sobre cuándo el Gobierno avanzará hacia un régimen cambiario totalmente libre, Milei evitó dar fechas precisas pero marcó cuál será el «disparador» técnico de la medida. Según explicó, la salida definitiva de las restricciones llegará recién «cuando se elimine el excedente monetario».

«En ese momento usted va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problemas», aseguró el Presidente, quien defendió el actual esquema de «bandas» cambiarias como una herramienta pedagógica para el mercado.

«Las bandas tienen la función de mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y que aprendan a flotar», argumentó, recordando que la «pésima historia monetaria» de la Argentina obliga a manejar las expectativas con prudencia para evitar nuevas crisis.