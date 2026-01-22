Foro de Davos: Donald Trump presentó el Consejo de Paz con la firma de Javier Milei

El presidente Javier Milei consolidó hoy su alineamiento geopolítico con Donald Trump al convertirse en el primer mandatario en firmar la integración del Consejo de la Paz. Durante la ceremonia en el Foro Económico Mundial, el republicano llamó a los líderes por orden alfabético, otorgándole a la Argentina el lugar de privilegio.

Javier Milei se sentó a la derecha del estadounidense para estampar la firma y sellar el acuerdo con un apretón de manos.

El Presidente Javier Milei participó de la Ceremonia de Firma del Board of Peace que impulsa el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, siendo la República Argentina miembro fundador de esta nueva organización de países para buscar la paz en zonas de conflicto. pic.twitter.com/VtxVSNmKi8 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 22, 2026

El «Consejo de la Paz» es la apuesta de Trump para supervisar el alto el fuego en la Franja de Gaza. Aunque inicialmente se pensó como un grupo reducido, el proyecto creció en ambición y ya cuenta con la adhesión de unos 35 países, entre los que se encontrarían Hungría, Kazajistán, Uzbekistán, Albania, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

Durante el acto, Trump celebró haber puesto fin a «guerras que llevaban décadas» y agradeció a las naciones que, como Argentina, se involucraron en esta nueva junta diplomática.

El ambicioso plan de Donald Trump en Davos

El proyecto del Consejo ha generado escepticismo en algunos aliados tradicionales de Washington debido a su composición y mandato, pero Trump logró reunir a 60 invitados en Davos, de los cuales más de la mitad ya aceptó el reto. «Hay países que nunca se pensó que se iban a involucrar, pero lo están», destacó el republicano, quien destacó su rol en el desenlace de ocho conflictos bélicos en solo nueve meses.

Tras cumplir con este compromiso geopolítico y mantener entrevistas con Bloomberg y The Economist, el presidente Milei emprenderá su vuelo de regreso a la Argentina.

El mandatario viajó acompañado por su círculo de mayor confianza técnica y política: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno.

Tras la firma del documento en Suiza, Milei mantendrá encuentros con Bloomberg y The Economist antes de emprender su regreso a Buenos Aires.

La batalla ideológica en el Foro de Davos

Durante su intervención central en Davos, el mandatario desplegó una defensa cerrada del capitalismo de libre empresa, sistema que calificó como el único capaz de garantizar el progreso.

Con un fuerte contenido ideológico, Milei lanzó definiciones de impacto ante los líderes globales:

“Maquiavelo ha muerto ; por lo tanto, es momento de enterrarlo”.

; por lo tanto, es momento de enterrarlo”. “Dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres , estos últimos nos hacen mejores personas”.

, estos últimos nos hacen mejores personas”. “Gracias a los mercados dinámicamente eficientes podemos, al mismo tiempo, progresar económicamente, defender la propiedad privada, mantener la paz, alcanzar la armonía social y fortalecer las virtudes indispensables para una sociedad próspera”.

“En 2024 señalé que Occidente estaba en peligro. En 2025 mostré que las agendas impulsadas desde organismos y foros internacionales no eran más que un conjunto de políticas socialistas”.

En 2025 mostré que las agendas impulsadas desde organismos y foros internacionales no eran más que un conjunto de políticas socialistas”. “Se ha demostrado la imposibilidad del socialismo y se ha echado por tierra la fantasmagórica idea de John Stuart Mill, que postulaba la independencia entre la producción y la distribución”.

y se ha echado por tierra la fantasmagórica idea de John Stuart Mill, que postulaba la independencia entre la producción y la distribución”. “Una sordera académica que derivó en el socialismo y le costó al mundo la vida de 150 millones de seres humanos, mientras que quienes sobrevivieron lo hicieron en una absurda pobreza”.

y le costó al mundo la vida de 150 millones de seres humanos, mientras que quienes sobrevivieron lo hicieron en una absurda pobreza”. “La política económica debe orientarse a identificar y remover todas las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios”.

que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios”. “Aquellas sociedades que adhieren a valores morales y principios éticos sólidos serán dinámicamente más eficientes y, con ello, disfrutarán de una mayor prosperidad”.

Un saludo con «mensaje» para el fútbol argentino

En medio de la intensa agenda política, Milei protagonizó un encuentro de fuerte carga simbólica en el ámbito deportivo. Junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saludó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Este gesto no pasó desapercibido en Buenos Aires, donde la relación entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa su punto de máxima tensión. La foto con la máxima autoridad del fútbol mundial se interpreta como un respaldo externo a la postura del Gobierno en su disputa con la conducción del fútbol local.