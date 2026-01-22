Javier Milei se mostró con Gianni Infantino en Davos en medio del conflicto con la AFA

Javier Milei y Gianni Infantino coincidieron en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial y de la firma del Board of Peace. Foto: Presidencia de la Nación.

En plena agenda internacional y antes de firmar el Board of Peace (Junta de la Paz), el presidente Javier Milei mantuvo un intercambio con Gianni Infantino, titular de la FIFA. El gesto ocurrió en Davos, con la secretaria general de la presidencia Karina Milei presente y en medio del conflicto entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La foto en Davos que el Gobierno leyó como un gesto político clave

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el contacto entre Milei e Infantino se produjo mientras avanzaban las actividades vinculadas a la Junta de la Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de promover acuerdos internacionales.

El vínculo entre la Casa Rosada y la AFA atraviesa semanas de conflicto, con cruces públicos y medidas administrativas en análisis. La figura de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, aparece en el centro de la disputa.

En las últimas horas, la AFA presentó un informe ante la Inspección General de Justicia (IGJ) con el objetivo de clarificar sus balances contables frente al organismo de control.

Desde el Gobierno no descartan avanzar con una nueva denuncia a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades adicionales.

El Board of Peace y la agenda internacional de Javier Milei en Europa

«No hay otro Gobierno que haya ido contra la AFA como lo hizo nosotros”, dijeron desde la mesa chica de Milei a Noticias Argentinas.

Este jueves, Milei firmó en Davos la incorporación de la Argentina como miembro fundador del Board of Peace (Junta de la Paz), junto a Donald Trump. La iniciativa se presentó como un espacio de cooperación internacional para la promoción de la paz y el diálogo global.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la participación argentina apunta a reforzar la presencia del país en ámbitos multilaterales, en línea con la estrategia política y económica que el Gobierno despliega ante líderes internacionales y organismos globales.