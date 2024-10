Javier Milei en desacuerdo con Villarruel por sus elogios a Isabel Perón: «No es un modelo a seguir»

El presidente Javier Milei brindó una entrevista exclusiva a TN donde habló sobre varios temas respecto a su gestión, pero también aprovechó para mostrarse en desacuerdo con la vicepresidenta Victoria Villarruel por elogiar a Isabel Perón.

El presidente libertario se refirió al gesto de Victoria Villarruel del 17 de octubre donde inauguró un busto de la expresidenta Isabel Martín de Perón en el Senado y fue contundente al decir que no la considera un «modelo a seguir».

Javier Milei indicó que él no lo hubiera hecho ya que considera que «el caso de la señora María Estela Martínez de Perón, no realza a las mujeres sino que todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales». Tras esto el mandatario continuó con sus criticas y dijo: «Me parece que no es un modelo a seguir, tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A».

Por último añadió que durante el gobierno de María Estela de Martínez de Perón «se firmó el decreto de aniquilamiento cuando las fuerzas armadas y las de seguridad venían combatiendo a la guerrilla desde el año 69 con otros instrumentos».

«Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho, pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella», concluyó.

Victoria Villarruel inauguró un busto de Isabel de Perón en el Día de la Lealtad

En el contexto del Día de la Lealtad, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió fotos de su encuentro con la expresidenta Isabel Martínez de Perón en Madrid y más tarde inauguró un busto en el Salón de las Provincias.

Desde el Senado manifestaron que el gesto se hizo «en honor a la primera vicepresidente y presidente mujer de la Argentina, María Estela Martínez de Perón».

«En un día en donde se habla de lealtad, quisiera saber dónde están aquellas personas que dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón, a merced del terrorismo al que combatió, del gobierno de facto que la encarceló y finalmente de una clase política que la desterró», expresó Villarruel al estrenar el busto que colocó en el lugar en el que estuvo ubicado el de Néstor Kirchner.

«No vengo a ensalzar su gestión ni su gobierno, sino a cumplir con un acto de reparación histórica hacia una mujer, que viuda y en soledad, debió soportar más de 40 años de persecución y ostracismo. No somos pocos los argentinos que, aun compartiendo en poco, en mucho o en nada sus ideas, valoramos el coraje y el patriotismo con que afrontó la ingratitud y las ofensas de sus enemigos, que no fueron pocos», agregó.

Finalmente la vicepresidenta expresó: «Hoy se termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su mismo apellido, y que ha corroído las bases estructurales de nuestra gran nación, desoyendo las ideas que alimentaron la doctrina justicialista. Se termina el silencio cómplice, y se alza el grito estridente de lo que siempre ha debido ser: Isabel Martínez de Perón, no Isabelita, vuelve a tener la voz que nunca debieron de quitarle».