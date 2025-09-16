Javier Milei en Paraguay: «Siguiendo los valores éticos y morales correctos, Argentina va a volver a ser grande nuevamente»

El presidente Javier Milei arribó este martes por la mañana a Paraguay donde encabeza una presentación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la convención de referentes políticos de derecha. «Siguiendo los valores éticos y morales correctos, Argentina va a volver a ser grande nuevamente», expresó. Por la tarde, el mandatario mantendrá una reunión con su par de ese país, Santiago Peña.

El presidente adelantó su partido y abordó un vuelo cerca de las 23 de este lunes hacia Asunción, donde pasó la noche. Este martes, brinda un mensaje en la CPAC, que se llevará adelante en un hotel de esa ciudad. En su discurso, el mandatario agradeció la invitación y valoró que «la cumbre derechista más importante del planeta haya llegado a Paraguay».

«Espero que pronto esté presente en todo Sudamérica, dando la batalla cultura a lo largo y ancho del continente», agregó. En el plano nacional, el presidente aseguró que su gestión recibió una economía en estado «calamitoso» y que «los argentinos decidieron decir basta a la miseria».

En este sentido, afirmó que el plan económico en marcha «está dando sus frutos». «Pusimos en orden las cuentas del Tesoro Nacional, el Banco Central y frenamos la emisión monetaria», sostuvo. «Nuestro norte es que Argentina sea el país más libre del mundo», subrayó.

Más tarde a las 12:30 el presidente prevé una reunión privada con Peña, el mandatario del Mercosur con el que tiene mayor sintonía ideológica y con quien luego almorzará a solas.

Javier Milei junto con Santiago Peña presentes en la CPAC

El presidente anfitrión también será uno de los oradores del evento ultraconservador que se realizará por primera vez en Paraguay y cuyas entradas oscilan entre los 100 dólares (tickets generales) y los 5.000 dólares (premium).

A las 18:30, el libertario encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP); mientras al día siguiente, a las 10:15, se trasladará hasta el Congreso del país vecino para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.

De regreso en Buenos Aires, el Presidente volverá a involucrarse el jueves en la campaña para las elecciones de octubre, por lo que tiene prevista una foto junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en todo el país.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas