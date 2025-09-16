Sin Victoria Villarruel, el Senado define si entra en la sesión del jueves el veto de Javier Milei al reparto de los ATN

El Senado define si entra en la sesión del jueves el veto de Javier Milei al reparto de los ATN

El Senado se prepara para una sesión crucial el próximo jueves y para poder llevarla a cabo, este martes se programó llevar a cabo una Labor Parlamentaria para definir el temario. Ante la ausencia de Victoria Villarruel, los bloques serán los encargados de resolver si el veto del presidente Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se incluye en el debate.

La vicepresidenta Victoria Villarruel estará ausente en la Labor Parlamentaria de este martes por el viaje de Javier Milei a Paraguay, por lo tanto su rol será ocupado por el senador titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. Según lo informado, la reunión está programada para las 18.30 y participarán los jefes de bloque para definir el temario de la sesión prevista para el jueves.

Las expectativas están sobre si incluyen el veto presidencial al reparto de los ATN, según lo informado en Infobae, los bloque estarán esperando la orden de los gobernadores para evaluar si insisten o no en la ley que acelera la entrega automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El reparto de los ATN

El proyecto sobre el reparto de los ATN fue aprobado por el Senado el 10 de julio, después fue sancionado por Diputados. Debido a que la Cámara alta le dio origen, allí debe iniciarse la insistencia a la norma.

Sin dictamen, el texto precisa de dos tercios para su habilitación sobre tablas y para la posterior votación para rechazar el veto.

El proyecto propone transformar la distribución de los ATN, que históricamente estaba solo en manos del Gobierno central, a un esquema de reparto automático. Pero para el Gobierno esta ley alteraba la finalidad de los ATN como herramienta de acción inmediata para el Estado nacional y que el esquema de distribución discrecional es constitucional.

Los puntos clave para entender la ley vetada son: