Javier Milei fue denunciado penalmente por excombatientes tras sus dichos sobre las Islas Malvinas

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei. En la misma acusan al mandatario por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público y argumentan su postura tomando declaraciones que realizó a un medio británico, además de expresiones públicas vinculadas a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La denuncia penal contra Javier Milei

En el escrito que presentaron, los excombatientes afirman que los hechos se originan a partir de una entrevista que se publicó el pasado 29 de diciembre de 2025 por el diario The Telegraph. En la misma Javier Milei afirmó: «El territorio solo debería regresar a la Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen«.

La denuncia formal fue presentada esta semana en los tribunales de Comodoro Py, según lo revelado por el sitio Ámbito Financiero. El documento sostiene que Javier Milei «actuó con conocimiento pleno de sus actos y consecuencias», de manera que vulneró la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, leyes nacionales vigentes y resoluciones de las Naciones Unidas, entre ellas la Resolución 2065, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

El Cecim presidido por Rodolfo Carrizo remarcó que esas expresiones implican «una imagen de desinterés y abdicación de la causa Malvinas» proyectada desde la máxima autoridad del Estado y advirtieron: «La Constitución exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, pero nunca sus deseos en lo que respecta a la soberanía«.

La presentación también cuestiona el discurso de Javier Milei durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se realizó el 2 de abril de 2025 cuando dijo que «el voto más importante es el que se hace con los pies» y que el Gobierno aspira a que «los malvinenses prefieran ser argentinos».

En la denuncia el Cecim afirma que las declaraciones presidenciales podrían generar consecuencias en el plano internacional, al debilitar la posición histórica argentina. «En materia de soberanía, los actos del Jefe de Estado no son palabras: son hechos jurídicos internacionales», sostuvieron los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 12 que actualmente subroga el juez Julián Ercolini. También se solicitó que se investigue si los hechos denunciados podrían configurar otros delitos de acción pública.

Con información de Ámbito Financiero