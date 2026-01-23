Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino que frenó al Parlamento francés por el reclamo de Malvinas

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, fue reconocido por un amplio espectro político tras pedir que se tapara un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como parte del territorio británico. El diplomático de 36 años, que hoy representa a la Argentina ante uno de sus socios clave en la Unión Europea, tuvo formación en Europa y recorrido en distintos gobiernos, desde Mauricio Macri a Javier Milei.

El presente como embajador y la llegada al cargo con el aval de Javier Milei

Con Javier Milei en la Presidencia, Sielecki fue propuesto como embajador en Francia a partir de sus vínculos con el asesor Santiago Caputo. El mandatario le transmitió, según relató el propio diplomático, un mandato claro: fortalecer la relación bilateral y defender los intereses argentinos en todos los ámbitos.

Durante su exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa, señaló un “gran problema” al advertir que el mapa detrás suyo mostraba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido. “Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo”, sostuvo luego sobre su decisión de pedir que se cubriera esa imagen.

El mapa cuestionado fue cubierto durante la exposición del embajador argentino en Francia. Foto: captura.

La intervención también generó repercusiones en la política local. Juan Grabois destacó el gesto del embajador y afirmó: “Un orgullo como argentino ver al embajador Ian Sielecki rehusarse a hablar delante de un mapa donde se identificaban a las Islas Malvinas como territorio británico”, según publicó en la red social X.

De Cambiemos a la representación diplomática en París: el recorrido de Ian Sielecki

Sielecki dio sus primeros pasos en la función pública durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Ocupó cargos en Jefatura de Gabinete y en el Palacio San Martín, donde trabajó cerca del entonces canciller Jorge Faurie, antes de regresar a Francia tras el cambio de gobierno.

Es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, conocido como SciencesPo, y realizó estudios en la Universidad de Cambridge. Allí se especializó en Historia Europea y Filosofía Continental, un perfil académico que luego volcó a su desempeño diplomático y a espacios de debate internacional.

Durante su etapa como estudiante en Francia, participó de una charla encabezada por Alberto Fernández y le formuló una pregunta que quedó registrada en publicaciones periodísticas. “¿Qué responsabilidad tiene el peronismo por la situación económica que usted describe, dado que gobernó muchos años?”, consultó entonces.

En los últimos años construyó una relación fluida con el presidente francés Emmanuel Macron, a partir de su paso previo por el país y de su actual rol como embajador. Ese vínculo se apoya tanto en su formación académica en Francia como en una agenda diplomática centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La cercanía quedó expuesta en 2024, cuando Sielecki fue el único diplomático extranjero invitado al acto por el 80° aniversario del desembarco aliado en el sur francés durante la Segunda Guerra Mundial. Según se informó, fue ubicado como invitado de honor y se sentó junto a Brigitte Macron, esposa del presidente francés.

