Video | Las Malvinas como «parte» del Reino Unido: el reclamo del embajador argentino que frenó una sesión en Francia

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, interrumpió este miércoles una audiencia oficial en la Asamblea Nacional francesa al exigir que se cubriera un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido. El planteo se dio antes de iniciar su exposición sobre las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Acabo de ver que muestran las Islas Malvinas como parte del Reino Unido”



Tensión por un mapa que presentaba a las Islas Malvinas como territorio británico

La situación ocurrió en la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando el diplomático advirtió que el planisferio ubicado detrás de su silla incluía la inscripción “R-U” (Reino Unido) debajo de las islas. Según se informó durante la sesión, el mapa fue observado mientras el presidente de la comisión realizaba la presentación formal.

Al tomar la palabra, Sielecki expresó: “Lamentablemente debo señalarle un pequeño problema, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país”. El embajador sostuvo que no podía comenzar su intervención en esas condiciones.

El embajador pidió tapar el mapa que presentaba a las Islas Malvinas como parte del territorio británico.

El representante argentino explicó que hablar frente a ese mapa implicaría legitimar una vulneración de la soberanía nacional y una violación al derecho internacional.

La comparación con Ucrania que reforzó el reclamo argentino en Francia

Ante el reclamo, el presidente de la comisión, Bruno Fuchs, respondió que el mapa indicaba que se trataba de un territorio en disputa. La explicación no modificó la postura del embajador argentino durante la audiencia.

Sielecki reforzó su posición con una analogía directa: “Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia”.

Tras una breve consulta, otro diplomático se acercó al mapa y colocó una nota adhesiva para ocultar la inscripción vinculada a las Islas Malvinas. La medida permitió finalmente el inicio de la audiencia prevista en la Asamblea Nacional francesa.