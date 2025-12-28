El Gobierno agradeció el respaldo de Israel por Malvinas: reconoció la disputa con el Reino Unido

La diplomacia argentina anotó un punto clave en su estrategia sobre el Atlántico Sur. El Gobierno de Israel reconoció formalmente la existencia de una «controversia de soberanía» entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, instando a una solución mediante el diálogo y la vía pacífica.

El pronunciamiento, celebrado por el canciller Pablo Quirno, llega tras una protesta formal de la Casa Rosada. El eje del conflicto fue la actividad de la empresa Navitas Petroleum, una firma de origen israelí que planeaba perforaciones hidrocarburíferas en la zona en disputa contando únicamente con el aval de Londres.

Los puntos centrales del acuerdo diplomático

Para destrabar el roce con uno de los aliados estratégicos de Javier Milei, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, aclaró la posición de su país a través de definiciones concretas:

Desmarque empresarial: Israel subrayó que Navitas Petroleum es una compañía privada y no representa los intereses del Estado.

Israel subrayó que es una compañía privada y no representa los intereses del Estado. Alineación con la ONU: El gobierno israelí adhirió a las resoluciones internacionales que piden una resolución pacífica a la disputa de soberanía.

El gobierno israelí adhirió a las resoluciones internacionales que piden una resolución pacífica a la disputa de soberanía. Relación bilateral: Sa’ar calificó el vínculo con Argentina como «sólido y estrecho», destacando la figura de Milei como facilitador del diálogo.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Quirno fue tajante: Argentina no cederá en el control de sus recursos naturales. El funcionario ratificó que se tomarán «todas las medidas necesarias» para frenar cualquier explotación unilateral en el Atlántico Sur que no cuente con la autorización de Buenos Aires.

Este reconocimiento por parte de Israel es visto como un avance en el «cerco diplomático» que busca la Argentina para evitar que empresas extranjeras operen en las islas bajo licencias otorgadas exclusivamente por el Reino Unido.