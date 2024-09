Javier Milei habló de la interna en La Libertad Avanza: «Victoria Villarruel tiene su propia agenda»

El presidente argentino Javier Milei finalmente se refirió a la interna que explotó dentro de La Libertad Avanza y reiteró su opinión respecto a la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Además habló sobre Victoria Villarruel y no dudó en apuntar contra Francisco Paoltroni y Lourdes Arrieta, los protagonistas de las últimas polémicas del bloque libertario.

El mandatario en una entrevista con LN+ defendió una vez más la postulación del juez Lijo e indicó que para él es «el único que conoce a la perfección cómo funciona el sistema judicial». Milei aseguró que está al tanto de todas las críticas que tiene en contra el juez, pero aseguró que lo considera apto para el puesto.

En la misma entrevista fue consultado por su relación con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quién últimamente se los ha visto desencontrado en cuestiones de agenda y comentó: «Cuando elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado». También consideró que Villarruel «tiene su propia agenda y que no debe renunciar a ninguna de las causas en las que cree».

Tras esto se refirió a la opinión de la vicepresidenta sobre Lijo, contradictora a la de Milei, y señaló que se trata de una opinión personal de Villarruel que era aceptable pero que la misma «en términos políticos, no es trascendente porque no vota». Finalmente para responder a los rumores de que existe un conflicto entre ambos, Milei aseguró que «no tendría problema en volver a elegir a Victoria como vice» y agregó: «Hay que ver si ella quiere porque el tango se baila de a dos».

Javier Milei habló de la interna en La Libertad Avanza: el quiebre de un bloque con la salida de Paoltroni y Arrieta

La interna en el bloque libertario generó mayor repercusión cuando se conoció la salida de Lourdes Arrieta y días después la del senador formoseño, Francisco Paoltroni.

En el caso del senador, el gran quiebre surgió con la postulación de Lijo ya que este se mostró en total desacuerdo con la iniciativa del Gobierno. Paoltroni cuestionó en reiteradas ocasiones al juez y fue expulsado del bloque en Cámara alta.

En este sentido Javier Milei opinó: «Paoltroni mostró una actitud no en línea con la función a la que llegó, la diferencia con Villarruel es que él tiene una responsabilidad distinta. Paoltroni no hubiese tenido una banca si no estaba en una boleta conmigo».

A su vez apuntó contra la diputada nacional por Mendoza, Arrieta y dijo: «Fue expulsada por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo que es inaceptable».

Cabe recordar que la medida de expulsión se tomó luego de lo ocurrido en Diputados donde una charla privada entre los integrantes del bloque libertario terminó a los gritos y con una denuncia por violencia de género que emitió Arrieta. Si bien se estaba planificando la expulsión, la diputada se adelantó y terminó presentando la renuncia para después abrir su propio bloque.

Por último, Javier Milei retomó las críticas que Paoltroni realizó sobre Santiago Caputo y no dudó en desestimarlas: «Soy amigo de Santiago y lo considero parte del triángulo de hierro, constituido por mi hermana, por Santiago y por mí. Lo están utilizando para crear la figura del monje negro, que la gente no se coma el amague». Y concluyó con su defensa: «Como no tienen las agallas de enfrentarme de manera directa, golpean sobre Caputo o sobre mi hermana».