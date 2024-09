El senador expulsado del bloque de LLA reveló que habló con Villarruel: “Me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo”

El senador Francisco Paoltroni, recientemente apartado del bloque oficialista, reveló que habló con la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre su expulsión: “Ella me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión”, contó.

“Después de que me desafectaron del bloque, me reuní con Victoria Villarruel, y ella me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión que habían tomado y que me brindaba su apoyo y acompañamiento”, planteó en declaraciones radiales.

A pesar de haber sonado en sus inicios como uno de los apuntados para la titularidad de la bancada, rol que finalmente ocupó Bartolomé Abdala, Paoltroni se volvió crítico de algunas propuestas del Poder Ejecutivo y le dio voz a las disidencias de la Vice.

Tras la postulación del presidente Javier Milei para que el juez Ariel Lijo integre la Corte Suprema, el legislador rechazó al magistrado y habló de coincidencias con la titular del Senado. “Coincidimos con el tema de Lijo, ella públicamente también se ha manifestado, de la misma manera que hay otros senadores que también lo hicieron”, argumentó.

«Esto no es un caprichito, es confundir el rumbo de una de las columnas vertebrales a la que venía LLA, a hacer una Argentina distinta”, sentenció Paoltroni.

Paoltroni criticó el «triangulo de hierro» de Milei

Asimismo, aseguró que “Milei es un académico, ha leído un montón y ha escrito mucho”, pero reiteró sus críticas al entorno, en especial al asesor presidencial, Santiago Caputo. “Nunca ha gestionado emociones, talentos, y ha delegado mucho en este personaje Caputo”, precisó, y agregó: «El triángulo de hierro del presidente debería ser con Victoria Villarruel y Macri y ahí le estás dando todo el sustento que no tiene y vas a evitar un montón de errores no deseados».

Por último, desestimó la posibilidad de formar parte de la bancada del PRO, por lo que respaldó la conformación de su nueva espacio “Libertad, trabajo y progreso” tras la marginación de La Libertad Avanza. “No voy a formar parte del bloque del PRO porque para expresar las ideas y para votar no hace falta componer ningún bloque”, justificó.

«Ya tenemos el nuestro espacio, con el nombre de nuestro partido «Libertad, trabajo y progreso», que también está presente en la cámara provincial. No precisas conformar ningún bloque. ¿Para qué? ¿Para que te obliguen a hacer lo que no querés? ¿o en contra de lo que votó la gente?«, concluyó.