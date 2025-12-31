Año Nuevo en observación médica: Cristina Kirchner seguirá internada y hay inquietud por su salud

Cristina Kirchner pasará otra fiesta internada. Desde el Sanatorio Otamendi confirmaron que deberá permanecer bajo observación médica debido a su estado de salud.

La expresidenta fue ingresada de urgencia el pasado 20 de diciembre y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. A 11 días de su hospitalización, crece la inquietud por la «lenta recuperación».

La salud de Cristina Kirchner

Mediante un comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio, Marisa Lafranconi, informaron que «la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada».

A su vez agregaron: «La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso».

Según se pudo saber, el íleo postoperatorio consiste en una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico.

En el sitio Noticias Argentinas revelaron que Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, la misma donde pasó Nochebuena y Navidad.

Su internación de urgencia se produjo en el medio de la condena de prisión domiciliaria que la exfuncionara debe cumplir por la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante su mandato presidencial.

Con información de Noticias Argentinas