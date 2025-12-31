Mariano Gaido proyecta el 2026 con la avenida Mosconi en obra, un tercer edificio del Polo y un teleférico en Neuquén

El intendente Mariano Gaido no se tomó el asueto de fin de año y llevó a cabo una intensa mañana de comunicación y medios con anuncios sobre lo que se vendrá para la ciudad en 2026, incluido un vivo en sus redes con la salutación en vivo de fin de año desde el Polo Científico Tecnológico. El tercer edificio, dedicado a la investigación de los avances tecnológicos médicos, se ejecutará con fondos municipales y será parte de un distrito en el que están contempladas las universidades, adelantó a RIO NEGRO.

«Se trata de la industrialización en origen, que los profesionales se capaciten: científicos y las universidades son los que generarán el conocimiento y la mano de obra neuquina a la hora del desarrollo de Vaca Muerta» desde el Polo Tecnológico, dijo el jefe comunal.

Explicó que el tercer edificio está en proceso de licitación y está «calzado» en el presupuesto 2026 por una administración equilibrada, de superávit mensual, que le permitió a la comuna proyectar un tercer edificio y licitar un tramo de la avenida Mosconi, con sobres que se abrirán el próximo 29 de enero.

Gaido recordó que el edificio principal del Polo, actualmente alquilado al Instituto Vaca Muerta de YPF se ejecutó con fondos de la ciudad y el mismo esquema de planificación le permitirá, dijo, hacer la tercera para el desarrollo científico médico. Ya cuenta con el proyecto ejecutivo, anunció.

Aseguró a RIO NEGRO que durante 2026 se iniciarán 3 etapas de las 6 en las que fue estructurada la transformación de la avenida Mosconi. La semana pasada se dio a conocer la primera licitación de obra (que es la sexta en el plan del proyecto ejecutivo de la ampliación de la ruta 22) con los primeros 600 metros de ingreso , mientras que en el presupuesto 2026 está prevista la otra etapa, desde Linares a Gatica.

Gaido agregó que durante 2026, se hará también la etapa intermedia, entre la que se inicia en enero con el viaducto de ingreso desde los puentes carreteros y el sector más céntrico, el tramo entre Linares y Gatica.

«Es una obra que está prevista que se construya de noche y de día, que no habrá cortes de la circulación porque se desviará el tránsito por los costados y está decidido que en 2026 agreguemos una etapa a la que está proyectada porque tenemos el proyecto ejecutivo, se trabajó cuatro años para llegar«, explicó el intendente.

Gaido anunció ordenanzas «disruptivas» que presentará el 15 de febrero en la apertura de sesiones (foto Oscar Livera)

El teleférico

En el balance y expectativas para 2026, Gaido dijo que potenciará el perfil de la ciudad turística que busca lograr con un nuevo recurso: instalará un nuevo mirador en la Isla de las Aves (sobre el río Neuquén, frente a la península de Hiroki) para ver la Confluencia de los ríos Neuquén, Limay y el río Negro al que se accederá por un sistema de telesillas en un tramo de unos 1.700 metros, desde el edificio Hiroki.

«Necesitamos un medio de transporte que cuide el ambiente, mostrar la belleza que tenemos y potenciar la ciudad con la confluencia de los ríos«, insistió. Ejemplificó que la Fiesta de la Confluencia y otras acciones más chicas, como la capital navideña, atrajeron el turismo que llenó de clientes los restaurantes, carritos de comida, hoteles y potenció la venta de los emprendedores organizados en ferias.

Para el verano de 2027, el teleférico y el mirador en la Isla de las Aves, estará de corte de cintas. «Hay que planificar bien y cumplir requisitos que nos piden desde Recursos Hídricos», aclaró.

Anunció, por ejemplo, que así como se potenciará la capital navideña en 2026 con un inicio de actividades artístico – culturales en noviembre; para el fin de Semana Santa, está en diseño la capital de las Pascuas.

«La ciudad de las 20 avenidas no fue un eslogan, sino algo concreto, cumplimos con las 3.000 cuadras de asfalto este año cosa que no puede mostrar ningún otro municipio, le bajamos los costos de la política desde que se eliminó la elección de medio término, no tenemos endeudamiento y trabajamos con superávit y fondos propios, todo esto es lo que me puso feliz en 2025″, dijo Gaido cuando se le consultó sobre qué alegrías había tenido este 2025.

La política

El jefe comunal dijo que no tiene proyectado en qué lugar se lo encontrará en 2027, a pesar de que ya cuenta con un partido de distrito legamente habilitado que le permitirá tomar definiciones y competir por todas las categorías políticas en las próximas elecciones. «Soy parte de un equipo que es Primero Neuquén, que se consolidó el día de mi reelección: ganamos en todos los barrios y en todas las mesas, esa es nuestra propuesta de gobierno, no estoy planificando para 2027″, respondió.

Destacó la relación «de equipo también» con el gobierno provincial porque «los dos vamos a trabajar para que la provincia y la ciudad crezcan, es un acuerdo con permanencia que va a perdurar en la pasión por Neuquén que nos invita a trabajar juntos», reafirmó.