Depósito inesperado en Diputados: casi todos los empleados cobraron $700.000 por error

La Cámara informó a su personal que el dinero será descontado en los próximos días. (Foto: gentileza)

Un movimiento inesperado en las cuentas bancarias generó sorpresa y confusión entre los empleados de la Cámara de Diputados, que este miércoles encontraron un depósito adicional cercano a los $700.000 sin aviso previo ni anuncio oficial.

La acreditación inesperada que sorprendió a los empleados del Congreso

Según informó Infobae, el monto acreditado alcanzó en muchos casos los $699.177,82 y figuraba bajo el ítem “rendición en pesos”, lo que llevó a varios trabajadores a pensar que se trataba de un bono de fin de año.

La confusión duró poco ya que las autoridades de la Cámara enviaron un mensaje interno en el que aclararon que “hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82”, pero que se trató de un “error bancario”.

El dinero apareció como “rendición en pesos” y fue atribuido a una equivocación del Banco Nación.

En la misma comunicación, los responsables administrativos pidieron expresamente: “Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, y solicitaron reenviar el aviso a sus compañeros para evitar consumos.

Sorpresa en el Congreso por un depósito extra que no era un bono

El episodio se dio luego de que los empleados del Congreso cobraran un bono junto con el aguinaldo, que osciló entre $150.000 y $300.000 según la categoría, y también los haberes de enero, liquidados por adelantado.

Un trabajador de la Cámara describió el clima que se vivió en las primeras horas tras la acreditación: “Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de WhatsApp. Fuimos felices un ratito”.

Consultados por Infobae, diputados de distintos bloques confirmaron que el error no alcanzó a los legisladores, cuyas dietas se liquidan por separado, aunque señalaron que algunos empleados recibieron montos en dólares. Entre esos casos se registraron acreditaciones de US$290, US$114 y hasta US$6.

El diputado santafesino Esteban Paulón ironizó en redes sociales: “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”.

Noticia en desarrollo