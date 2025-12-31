Javier Milei acelera la cumbre de líderes de derecha y asegura que cuenta con el apoyo de más de 10 países

El presidente Javier Milei avanza con la planificación de una cumbre de derecha en Argentina con la que aspira a reunir a altos líderes y figuras políticas, regionales e internacionales, alineados a su ideología política contra el socialismo y el movimiento woke.

Esta cumbre apunta a ser una de las prioridades del presidente en su agenda del 2026. Su principal objetivo es continuar forjando alianzas para contrarrestar la influencia de gobiernos populistas.

Javier Milei con la mira puesta en el 2026

En una entrevista con la cadena CNN en Español, Javier Milei remarcó su postura y expresó: «Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del Siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato mentiroso, engañoso para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población, si todos los lugares en donde lo aplican es un fracaso».

El mandatario reconoció que está trabajando en un bloque de líderes de la centroderecha hacia la derecha y aseguró que cuenta con el apoyo de diez países. «No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando. Estamos intentando hacer un bloque para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del Siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas«, señaló.

La idea está, pero aún no se concretó con fecha. Sin embargo desde la Casa Rosada adelantaron que se prevé una convocatoria para el próximo año y en territorio argentino.

La administración libertaria adelantó al sitio Infobae que el próximo año intensificarán los esfuerzos para concretar las voluntades del mandatario de reunir a José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile; Rodrigo Paz de Bolivia; Daniel Noboa de Ecuador y Santiago Peña de Paraguay. También podrían sumarse a la lista el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el peruano José Jeri.

Con varios de estos líderes, el presidente argentino logró sellar encuentros bilaterales para acercar posiciones y potenciar el vínculo. Además durante los últimos meses, protagonizó algunas visitas con la intención de consolidarse como el exponente del bloque conservador.

La victoria del reciente electo presidente de Chile, quien luego visitó la Casa Rosada, fue celebrada por los libertarios y sobre todo por Javier Milei que sostuvo que, para él, iniciaba un cambio de rumbo de varios países de América del Sur. «La izquierda retrocede. La Libertad Avanza«, posteó Javier Milei en sus redes sociales, algo que generó críticas por lo adjuntó a un mapa que diferenciaba a Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina como el progreso mientras que Brasil, Colombia y Venezuela estaban representados por asentamientos.

En la Casa Rosada aseguran que el mandatario se impone como «el líder natural» de la potencial alianza ideológica y sostienen que el intercambio coordinado podría tener lugar durante 2026, aunque aún no precisaron las fechas posibles dejando en claro que por ahora es solo un plan.

Con información de Infobae