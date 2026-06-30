Javier Milei participará del cierre de la 138° Exposición Rural de Palermo

El presidente Javier Milei participará del acto oficial de cierre de la 138° Exposición Rural de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se realizará entre el jueves 16 y el domingo 26 de julio en el predio ferial de Palermo. La ceremonia central, tradicionalmente celebrada el último sábado de la exposición, fue reprogramada para el domingo debido a cuestiones de agenda del mandatario.

La confirmación fue realizada este jueves durante la presentación oficial de la muestra, que contó con la participación de autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), directivos de La Rural S.A., expositores, criadores y representantes del sector agropecuario.

Bajo el lema «El campo nos une», la edición 2026 tendrá además una particularidad inédita: el respaldo institucional de YPF, que se incorporó como parte de una alianza estratégica con la organización.

Una exposición especial por los 160 años de la Sociedad Rural

Durante el lanzamiento, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó que la exposición de este año coincidirá con el 160° aniversario de la fundación de la entidad.

Por su parte, el presidente de La Rural S.A., Raúl Etchebehere, resaltó el nivel de competitividad y la calidad genética que concentrará nuevamente la tradicional exposición palermitana.

En tanto, el director comercial de la organización, Carlos Solanet, informó que la muestra abrirá sus puertas con el 100% de la superficie comercial vendida, lo que representa más de 17.000 metros cuadrados ocupados por empresas del sector agroindustrial, fabricantes de maquinaria y firmas automotrices.

Más animales y el regreso de especies a la pista central

La edición 2026 contará con un total de 2.580 animales inscriptos, cifra que representa un incremento del 10% respecto de la muestra del año pasado.

Participarán más de 100 razas pertenecientes a distintas especies, entre ellas:

Bovinos.

Equinos.

Ovinos.

Porcinos.

Caprinos.

Conejos.

Aves.

Precisamente, las categorías avícola y cunícola volverán a la pista central después de cuatro años de ausencia, luego de la aprobación de los protocolos sanitarios por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El primer Congreso Mundial de Hampshire Down

Entre las actividades destacadas de la exposición se encuentra la realización del Primer Congreso Mundial de Hampshire Down, que reunirá delegaciones de criadores provenientes de Inglaterra, Irlanda, Gales, Canadá, México y Colombia.

Asimismo, la organización programó 40 remates ganaderos, que podrán seguirse de manera presencial, televisada y a través de plataformas de streaming.

El tradicional Centro de Negocios del Agro incluirá rondas internacionales de genética, concursos de novillos y la inauguración del nuevo Centro de Financiamiento del Agro, un espacio destinado a facilitar el acceso de los productores a líneas de crédito ofrecidas por entidades financieras.

La agenda también incorporará pruebas de manejo en pistas 4×4, jornadas académicas y coloquios técnicos vinculados al desarrollo productivo y tecnológico del sector.

El cierre con Milei

La principal novedad institucional será el traslado del acto oficial de apertura y cierre de la exposición, que este año se realizará el domingo 26 de julio a las 11, con la presencia del presidente Javier Milei.

La jornada final incluirá además un carrusel de bandas militares en la Plazoleta del Bicentenario, un espectáculo de Arte Ecuestre Argentino y un remate solidario cuyos fondos serán destinados a la Fundación Soldado.