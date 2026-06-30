Video | Diego Santilli juró como jefe de Gabinete de Javier Milei con un fuerte respaldo de los gobernadores

Este martes 30 de junio se realiza el acto de jura de Diego Santilli para jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El ahora ex ministro del Interior asume tras la salida de Manuel Adorni, quien renunció en medio de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito.

Si bien su designación ya salió publicada en el Boletín Oficial, a las 17:30 inició el acto de jura en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Fuentes de la Casa Rosada habían asegurado a Infobae que 14 gobernadores confirmaron su presencia en la ceremonia, en una clara señal de respaldo institucional y político para el flamante jefe de ministros.

Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa en la jura de Diego Santilli. Foto: captura de la transmisión oficial.

Desde la región, también estuvieron los senadores libertarios de Neuquén, Pablo Cervi y Nadia Márquez, y el diputado de Río Negro, Enzo Fullone. Entre los presentes, también estuvo el jefe de Gabinente saliente, Manuel Adorni.

Diego Santilli asume el control político del Gobierno

El anuncio sobre el arribo de Santilli lo efectuó el propio presidente a través de sus redes sociales. El mandatario regresó de viaje en medio de las especulaciones de la renuncia de su ex vocero presidencial. Luego de que se concrete su salida, el mandatario anunció a su sucesor tras una cumbre en la Quinta de Olivos.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. ¡VLLC! ”, gatilló el mandatario en su cuenta de la red social X cerca de las 20 de este domingo.

«Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia», fue la reacción del propio Santilli en su cuenta de X.

El desembarco de Santilli como jefe de ministros busca cerrar el capítulo Adorni y abrir una época de mayor conversación con las provincias, los aliados y otros sectores con los que hoy no hay puentes.

También se acordó que la cartera del Interior volviera a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y profundizar el vínculo con los gobernadores.

La hoja de ruta que la Casa Rosada le encomendó al nuevo jefe de Gabinete tiene prioridades netamente legislativas y presupuestarias. Cerca de Santilli confirmaron que el eje de su gestión se concentrará de forma inmediata en reactivar los canales institucionales de la política tradicional para asegurar las reformas de fondo que exige el Presidente.

El primer objetivo de máxima en el Congreso de la Nación será la suspensión o eliminación definitiva de las elecciones PASO. Para lograrlo, Santilli echará mano a los lazos construidos con los bloques aliados y los mandatarios provinciales durante su paso por la cartera de Interior, donde lideró el poroteo que le permitió al oficialismo anotarse triunfos legislativos clave y capitalizar el éxito de las elecciones de octubre pasado en la provincia de Buenos Aires.