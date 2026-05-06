Más de $9 millones: aseguran que Manuel Adorni pagó tres meses despues su estadía en el Llao Llao de Bariloche

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en una nueva controversia luego de que trascendieran detalles sobre un viaje familiar que realizó en junio de 2024 a San Carlos de Bariloche, cuya estadía y gastos habrían superado los 9 millones de pesos.

Según la información difundida, Adorni viajó junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos el 20 de junio de 2024. Solo los pasajes de Aerolíneas Argentinas tuvieron un costo de $1.737.432.

La familia se hospedó durante cinco noches en el exclusivo Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa, uno de los complejos hoteleros más lujosos de la Patagonia. Allí habrían elegido habitaciones Studio Lago Moreno de Lujo, además de utilizar distintos servicios premium del establecimiento, entre ellos spa, gastronomía y peluquería.

De acuerdo a los datos difundidos, el hotel emitió una factura por $4.931.993,97, mientras que los gastos adicionales del viaje elevaron el total a $9.104.769,97.

La polémica creció debido a que, en ese momento, Adorni percibía un salario neto inferior a los $3 millones mensuales como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei.

Además, versiones periodísticas señalaron que la cuenta no habría sido abonada al momento del check-out y que el pago se habría concretado recién tres meses después, mediante una transferencia bancaria. Desde el entorno del funcionario sostienen que “todo fue pagado de su bolsillo”.

El tema volvió a instalarse en medio de las discusiones políticas y judiciales que rodean a Adorni, mientras desde distintos sectores de la oposición reclaman explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para afrontar los gastos del viaje.