Javier Milei rechazó la posibilidad de indultar a Cristina Kirchner: «A mí me parece aberrante»

El presidente Javier Milei descartó de cuajo este jueves la posibilidad de indultar a Cristina Kirchner después de la ratificación de su condena por la causa Vialidad que la semana pasada comunicó la Corte Suprema y por la cual, la exmandataria empezó a cumplir prisión domiciliaria el martes último.

En una entrevista con LN+, el jefe de Estado fue consultado sobre un eventual indulto a la titular del Partido Justicialista (PJ), algo que rechazó contundentemente: «Me parece un disparate», respondió.

“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, dijo.

Además, remarcó que una decisión de ese tipo «significaría que no estoy de acuerdo con la Justicia, en caso de que esté en desacuerdo».

Y sumó: «Tampoco me compete tener esa opinión en el lugar que estoy«.

Cristina Kirchner podrá salir al balcón: la Justicia autorizó su pedido, pero solicitó «prudencia»

Luego de que Cristina Kirchner denunciara que no la dejaban utilizar el balcón del departamento en donde cumple prisión domiciliaria, la Justicia autorizó a la expresidenta a que utilice el espacio. Asimismo, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Gimenez Uriburu le pidieron «prudencia» antes de mostrarse ahí.

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 autorizó esta tarde a la ex presidenta el uso del balcón en el domicilio de San José 1111, donde cumple su condena de 6 años por la causa Vialidad.

En la resolución, los jueces aclararon que “el tribunal no ha vedado el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”.

Aún así, sí apuntaron que esperan «el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes» de CFK como para «discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.