Anteojos, adiós a los clásicos: top ten de las gafas que serán tendencia

En moda, los accesorios ya no acompañan: definen. La nueva colección de lentes de Chanel parte de esa premisa y propone una sofisticación clásica con un giro contemporáneo. El quilting, la doble C y otros códigos históricos de la maison se trasladan a siluetas que se mueven con naturalidad entre lo retro y lo futurista.

La campaña que presenta la línea potencia esa idea al mezclar generaciones, estilos y energías, en una narrativa visual tan aspiracional como actual.

Íconos globales que redefinen el estilo

Nicole Kidman encarna la elegancia atemporal con gafas ovaladas tono sobre tono, intervenidas con las letras de la casa, y también con modelos cuadrados en carey que confirman que el clásico siempre se reinventa.

Desde Corea del Sur, G-Dragon aporta su impronta fashion-forward con modelos gráficos bicolor y diseños coronados por la doble C, conectando la colección con una audiencia global que entiende la moda como lenguaje.

La frescura llega de la mano de Ayo Edebiri, que apuesta por gafas oversize cuadradas y propuestas bicolor que juegan con proporciones y contraste, reflejando a una generación que vive el estilo como expresión cultural.

El factor cool continúa con Pedro Pascal, que redefine la masculinidad contemporánea: desde modelos con quilting —guiño directo a los bolsos icónicos— hasta aviadores.

En sintonía, Lily-Rose Depp se suma a la campaña con diseños ovalados y bicolor, reforzando el estilo parisino que la casa perfeccionó durante décadas.

Lentes que construyen identidad

Más que lentes, piezas de diseño que enmarcan la mirada y terminan de construir el look. La propuesta deja algo claro: los lentes ya no son un complemento, sino el punto de partida del estilo.

Entre siluetas retro, guiños futuristas, detalles icónicos y una campaña que cruza generaciones, la colección invita a elegir desde la identidad. ¿Ovalados o cuadrados? ¿Carey clásico o bicolor? ¿Sutileza chic o declaración fashionista?

La pregunta ya no es solo cuáles te gustan más, sino cuál habla mejor de tu estilo.