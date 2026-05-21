Javier Milei recibe a Manuel Adorni en Olivos: rearmado de la agenda de Gobierno mientras se demora la declaración jurada

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según informaron fuentes oficiales, el encuentro tuvo como objetivo repasar «temas de agenda» y dar una señal de concentración en la gestión, en medio de la parálisis de la mesa política oficialista tras los cruces en redes sociales entre Santiago Caputo y Martín Menem.

El cónclave funcionó además como un nuevo gesto de respaldo hacia el ministro coordinador, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y continúa bajo la presión de un sector del propio Gobierno para acelerar la presentación de sus informes patrimoniales.

La demora de la declaración jurada de Manuel Adorni y el distanciamiento de Patricia Bullrich

A pesar de que el pasado 7 de mayo el propio Milei afirmó que Adorni tenía «todo listo para presentarse», dos semanas después el jefe de Gabinete todavía no hizo pública su situación patrimonial.

La demora reavivó las diferencias con la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich que había solicitado que la presentación fuera «de inmediato» para disipar dudas. Ante la falta de definiciones, la senadora optó por diferenciarse y adelantó por cuenta propia la presentación de su declaración jurada.

Además, durante la última reunión de ministros, el planteo de Bullrich no encontró eco en el resto del equipo, acatando la orden de respaldo incondicional que bajó el Presidente. En el entorno de la Jefatura de Gabinete aseguran ahora que el documento contable será entregado antes de que finalice el mes de mayo.

El frente parlamentario y las restricciones a la prensa

El encuentro en Olivos se dio un día después de que el oficialismo, con el apoyo de bloques aliados en la Cámara de Diputados, lograra bloquear el intento de la oposición para activar una interpelación parlamentaria contra Adorni.

Por otra parte, desde la Casa Rosada confirmaron que el mandatario mantiene sus críticas hacia el trabajo de los medios de comunicación, lo que explica la continuidad de las restricciones de movimiento para los periodistas acreditados en la sede de Gobierno. Tras el desayuno con el jefe de Gabinete, Milei tiene previsto retomar su agenda pública a las 19:00 con una visita a la Bolsa de Cereales.