«No subestimen al Presidente»: Martín Menem cruzó a los sectores que acusan a su entorno de mentirle a Javier Milei

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rompió el silencio tras la disputa pública del último fin de semana con el sector que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo.

En declaraciones a Radio Mitre, el legislador riojano rechazó de forma categórica las acusaciones de la tropa virtual «caputista» —encabezada por el tuitero Daniel Parisini, conocido como «Gordo Dan»—, quienes habían difundido que al mandatario nacional «le estaban mintiendo» respecto al uso de cuentas falsas en la red social X para criticar la gestión.

«No subestimen al Presidente, esto es subestimar al Presidente», retrucó Menem. En esa línea, el diputado alineado con Karina Milei agregó: «Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados».

Diferencias el oficialismo y la estrategia legislativa

El titular de la Cámara baja buscó bajar la tensión de la interna que afectó la credibilidad del oficialismo en los últimos días y pidió dirimir las discrepancias puertas adentro.

«Siempre surgen diferencias, cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro. A cielo abierto, nada. A veces pasa y seguramente se va a ir acomodando con el tiempo», graficó.

Menem destacó el funcionamiento del Congreso pese a los chispazos políticos. «Lo importante es que todos los que estamos ahí adentro después salimos y jugamos y pateamos al otro arco», afirmó, al tiempo que ponderó el avance de proyectos pese a la minoría: «Nunca en la historia hubo un gobierno que tenga una minoría tan pequeña. Seguimos teniendo 95 diputados».

En ese marco, reivindicó las negociaciones llevadas adelante por Karina Milei y el diputado Diego Santilli.

Economía y reforma electoral: rechazo absoluto a las PASO

Durante la entrevista, el referente libertario aprovechó para respaldar los dos ejes centrales de la agenda de la Casa Rosada para este mes: la marcha de las variables económicas y la modificación del sistema de votación.

Divergencia mediática: Menem aseguró que «lo peor ya pasó» en materia de inflación y defendió la gestión del ministro Luis Caputo. Sostuvo que existe una diferencia entre «el país real» y la cobertura de los medios: «Hoy hay doce sectores que están bien y tres o cuatro complicados, pero también vienen creciendo».

Menem aseguró que «lo peor ya pasó» en materia de inflación y defendió la gestión del ministro Luis Caputo. Sostuvo que existe una diferencia entre «el país real» y la cobertura de los medios: «Hoy hay doce sectores que están bien y tres o cuatro complicados, pero también vienen creciendo». Fin de las primarias: defendió el proyecto oficial para eliminar las PASO, calificándolas como «un espanto» institucional. «Son casi 300 millones de dólares para que los partiditos diriman sus problemas», cuestionó, supeditando su avance a la búsqueda de consensos parlamentarios.

Hacia el final, Menem descartó las versiones sobre supuestas candidaturas a la gobernación de La Rioja o proyecciones presidenciales para 2031: «Estoy dejando la vida al lado del presidente Javier Milei. Hace cuatro años que veo mucho menos a mis hijos y a mi familia», concluyó.