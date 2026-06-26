Javier Milei recibió una medalla de honor en España y afirmó que hoy en Argentina «un tercio de los chicos dejó de ser pobre»

La universidad española de San Pablo entregó este jueves una medalla de honor al presidente Javier Milei por su «relevante papel como economista y docente» y «su liderzado en reformas», entre otras distinciones. Ante un auditorio colmado, Milei destacó que «14 millones de argentinos dejaron de ser pobres» durante su gestión y que actualmente la argentina crece un 5% en promedio anual.

La ceremonia fue acompañada por el Canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, quienes estuvieron entre el público. La ceremonia tuvo lugar en la localidad de San Lorenzo de El Escorial, provincia de Madrid. El acto estuvo centrado en la inauguración de cursos de verano de la casa de estudio.

Baja de la inflación y menos pobreza, los logros que destacó Milei en España

Su distinción puntualmente fue otorgada por su «relevante papel como economista y docente; su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica y a su liderazgo en reformas orientadas hacia la estabilidad y modernización internacional de la República Argentina”.

Durante su alocución, el Jefe de Estado argentino expuso los principales logros de su gestión. Primero resaltó que decidió involucrarse en política para cambiar las cosas desde adentro. En pleno clima mundialista, expresó: “Cuando uno está en la tribuna es bastante más fácil que en el campo de juego”.

En gran parte del discurso, Milei giró sobre temas morales y de eficiencia económica. También abordó contenidos de su libro La moral como política de Estado, que está próximo a publicar.

Milei vuelve esta noche a Argentina.

Milei dijo que la condición natural del hombre a lo largo de la historia ha sido la pobreza y por eso estimó necesario explicar cómo generar la riqueza. Aaseguró que la forma de hacerlo es “con el capitalismo de libre empresa”, el que surge de un conjunto de valores judeocristianos.

Puntualmente, el presidente sostuvo que el déficit fiscal es inmoral: «Si lo financio con emisión monetaria es una estafa, es una falsificación de dinero y además termina en un impuesto inflacionario que es profundamente regresivo y genera ineficiencia en el funcionamiento del sistema de precios”.

«Si lo financio con deuda es profundamente inmoral, porque quiere decir que entonces la fiesta de hoy la pagan las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, personas que aún no nacieron”, agregó.

Entre los principales logros de su gestión, destacó que la economía argentina crece en promedio “al 5% anual, cuando en los 100 años anteriores lo hizo al 1. Es decir, quintuplicamos el ritmo al cual la economía argentina crece”.

Si bien admitió que aún falta mucho por hacer, también recalcó que “14 millones de argentinos dejaron de ser pobres. Hoy un tercio de los chicos dejó de ser pobre”, e indicó que la inflación, “que estaba en torno al 211% en minoristas y al 300% en mayoristas, hoy oscila entre el 30% y el 25%”. Milei continuará su agenda en España con una reunión con inversores y esta noche abordará el avión de regreso al país, al que llegará mañana por la mañana.