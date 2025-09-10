Javier Milei relanza su campaña en las provincias: busca recuperar la «épica perdida» tras la derrota bonaerense

El presidente Javier Milei tomó nota del mensaje de las urnas y decidió cambiar de estrategia de cara a las elecciones del 26 de octubre. Tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos, el mandatario resolvió bajar al territorio y encabezar en persona recorridas en distritos claves, con la intención de recuperar la “épica” que lo llevó al poder en 2023.

Según confirmó Noticias Argentinas, Milei planea visitar provincias como Córdoba, Santa Fe y Corrientes, además de ciudades de peso político y económico como Mar del Plata y Bahía Blanca. La apuesta es clara: mostrar cercanía con la gente y reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de su gestión.

«El Presidente quiere estar en el cara a cara. Su idea es liderar en primera persona», resumió una fuente cercana al despacho presidencial.

En la Casa Rosada reconocen que el golpe bonaerense encendió las alarmas. Con apenas seis semanas hasta las urnas, Milei busca dar señales de autocrítica y reconfiguración política. En ese marco, se dejará de lado —al menos en la primera línea de comunicación— el ícono de la motosierra, símbolo de su ajuste económico, que ya no aparece en las fotos oficiales del mandatario.

Agenda recargada y “mesa federal” para tender puentes con las provincias

Durante la semana, el jefe de Estado se mostró hiperactivo: encabezó tres reuniones de gabinete, un encuentro con la mesa chica y recibió en su despacho al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, junto al titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí se avanzó en la conformación de una “mesa federal” para recomponer el vínculo con las provincias.

En paralelo, Milei insiste en transmitir un mensaje de esfuerzo y recompensa. “Tenemos que recuperar la épica del 2023 y explicar en primera persona que vamos por el camino correcto”, sostuvo un funcionario oficialista.

El propio Milei ya había anticipado el domingo, desde el búnker libertario, la necesidad de una “profunda autocrítica”. Ahora busca ponerla en práctica en recorridas por el interior, convencido de que el contacto directo con la sociedad es clave para reactivar el fervor que alguna vez lo catapultó al sillón de Rivadavia.