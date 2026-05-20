Barda del Desierto, el original museo en plena barda rionegrina que busca su propia sombra

La experiencia museística del mBDD se articula entre recorridos presenciales y capas digitales y un sistema de mediación territorial que funciona como planta libre extendida. (Fotos. Cecilia Maletti)

El Museo Barda del Desierto (mBDD) de Río Negro anunció la apertura de la convocatoria internacional SOMBRA, principio de refugio, dirigida a equipos de arquitectura, bioarquitectura, arte y prácticas experimentales.

Dicha convocatoria forma parte de la nueva exhibición del museo que investiga la sombra como materia arquitectónica, recurso bioclimático y lenguaje estético, en diálogo con las condiciones ambientales de los territorios áridos.

Museo Barda del Desierto. (Foto: Cecilia Maletti)



El mBDD es un museo contemporáneo situado en el territorio árido-patagónico de Contralmirante Cordero (Río Negro, Argentina), se define como una arquitectura de límites difusos: una estructura expandida donde la experiencia museística se articula entre recorridos presenciales, capas digitales y un sistema de mediación territorial que funciona como planta libre extendida.



Su circuito y recorrido se compone de “tres salas” emplazadas en el paisaje, cada una vinculada a dispositivos digitales, cartografías y obras que activan la relación entre cuerpo, territorio y tecnología, que no alteran el paisaje natural de las bardas. En 2025 el museo fue reconocido internacionalmente con el Outstanding Museum Practices Award del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM).

Museo Barda del Desierto. (Foto: Cecilia Maletti)



Este año, SOMBRA, principio de refugio propone ensayar la sombra como materia arquitectónica, recurso bioclimático y lenguaje estético. En este marco, se propone la realización de tres estaciones arquitectónico-artísticas en el territorio, concebidas como “refugios” del museo, las cuales serán desarrolladas a partir de la selección de proyectos mediante una convocatoria internacional dirigida a equipos de arte, arquitectura, bioarquitectura y prácticas experimentales.



Más que centrarse en el objeto construido, el proyecto desplaza la atención hacia la proyección, entendiendo la sombra como un espacio intermedio, móvil y temporal, capaz de producir cobijo, orientación y resguardo. En este sentido, la sombra se concibe como eclipse, contorno, silueta y perfil; forma que antecede y acompaña a la arquitectura.

Museo Barda del Desierto. (Foto: Cecilia Maletti)



A través de esta convocatoria se seleccionarán tres propuestas, que serán desarrolladas como prototipos de arquitectura mínima a escala 1:1, elaborados con materiales bioclimáticos o de bajo impacto, que activarán nuevas formas de habitar la barda.



Cada estación se emplazará estratégicamente en puntos del circuito del museo y se integrará con su sistema de mediación digital, ampliando la experiencia mediante capas de registro solar, narrativas atmosféricas, sensores o cartografías lumínicas.

Museo Barda del Desierto. (Foto: Cecilia Maletti)



La iniciativa se inscribe en la línea de investigación Arquitectura de Límites Difusos, impulsada por el museo en colaboración con los arquitectos Lucas Gilardi y Gustavo Dieguez (estudio a77) y las arquitectas Dani Vera y Natalia Leves.



El cierre de la convocatoria será el próximo domingo 31 de mayo a las 23.59 (hora Argentina). Toda la información acerca de esta convocatoria puede buscarse en el sitio bardadeldesierto.org o ingresando a https://docs.google.com/document/d/1qTi14pGgKtwsSo50emUBI3mrmY7Q6HpipbO80xr36fM/edit?tab=t.0#heading=h.ozn6uvxnt5fo