Javier Milei vuelve a los escenarios: presentará su nuevo libro en el Movistar Arena a pocos días de las elecciones

A solo 20 días de las elecciones nacionales, el presidente Javier Milei volverá a combinar política y música en un acto que promete ser multitudinario. El mandatario presentará su nuevo libro, «La construcción del milagro», en el Movistar Arena, el mismo lugar donde cerró su campaña presidencial en 2023 para las PASO y las elecciones generales, y donde buscará conectar con sus seguidores de cara a octubre.

El evento, que tendrá lugar el 6 de octubre, contará con la apertura a las 18:00 con un video que repasará el recorrido del Presidente por distintas provincias durante esta campaña. Luego, la Orquesta de Granaderos interpretará el Himno Nacional y otros autores presentarán sus libros, entre ellos Marcelo Duclos, quien lanzará «101 argumentos contra la izquierda». Cada escritor dispondrá de 10 minutos para hablar, según Infobae.

Al igual que en su anterior presentación en el Luna Park, a fines de mayo de 2024, Milei cantará junto a «La banda liberal», integrada por personas de su entorno. Entre los músicos están el diputado Alberto «Bertie» Benegas Lynch en batería, su hermano Joaquín en guitarra y Marcelo Duclos en bajo. El guitarrista, además, es candidato a senador por Entre Ríos en un acuerdo con el gobernador local, Rogelio Frigerio.

El año pasado, Milei interpretó un solo tema, «Panic Show», de La Renga, que se ha convertido en su «tema de entrada» a los actos. Esta vez, la banda busca convencerlo de cantar más de seis canciones e incluir covers que se adapten a su voz.

Tras la música, Milei subirá al escenario probablemente acompañado por su Gabinete. Allí dará el discurso final del acto, repasando la gestión de su Gobierno y ofreciendo un mensaje político de cara al futuro.

«La construcción del milagro» profundiza sus ideas políticas y filosóficas en el Movistar Arena

Además, en los pasillos del estadio se montará una pequeña feria con más de 3.500 libros sobre liberalismo, a precios que oscilarán entre 10 mil y 15 mil pesos.

«La construcción del milagro» es completamente de autoría del presidente y se conecta con su biografía autorizada, «Milei. La revolución que no vieron venir», escrita por Duclos y Nicolás Márquez. El libro profundiza los discursos más emblemáticos de Milei, transformándolos en mini-ensayos con un fuerte componente filosófico y político.

Con esta combinación de libro, música y acto político, Milei busca retomar protagonismo en la campaña y mantener el ritmo vertiginoso de La Libertad Avanza rumbo a las elecciones de octubre.