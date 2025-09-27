Desde la Feria del Turismo, Javier Milei insistió en la reforma laboral y llamó a la disciplina fiscal

Javier Milei y un discurso con foco en la economía este sábado en la Feria del Turismo. (Agencia Noticias Argentinas).

El presidente Javier Milei retomó sus actividades oficiales en el país este sábado, tras su gira por Estados Unidos. Encabezó el acto inaugural de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en La Rural con un discurso corto que puso el foco en lo económico y el estado en el que recibió la administración nacional. «El país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación con indicadores sociales incluso peores que las redes de 2001”, aseguró. Hizo hincapié en la necesidad de sostener el déficit cero y acelerar la reforma laboral.

El mandatario defendió el ajuste fiscal de su gestión. «Como dije hace apenas unos días en Estados Unidos, cuando asumimos nuestro mandato en diciembre del 2023, encontramos un paciente en estado crítico», sentenció Milei.

Aprovechó la reaparición pública para criticar duramente a la política tradicional, a la que acusó de tomar medidas sin fundamento. Utilizando una analogía de construcción, afirmó que su gobierno busca sentar las bases del crecimiento a largo plazo: «Nosotros vinimos a hacer algo distinto, no a empezar a construir la casa por el techo, sino a sentar las bases del crecimiento a largo plazo».

Javier Milei defendió el déficit cero y el ajuste fiscal

Frente a la audiencia, que incluyó a figuras de su Gabinete como Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Daniel Scioli, el jefe de Estado destacó el logro del superávit. Subrayó que se realizó «el ajuste de cinco puntos del PIB del déficit fiscal a nivel Tesoro Nacional y otros 10 puntos del PIB, ajuste casi fiscal en el Banco Central en seis meses».

Según su análisis, este esfuerzo permitió que «Argentina es uno de apenas cinco países en el mundo que tienen superávit fiscal sin estar en default. Algo que además no se vio en nuestro país durante los últimos 125 años de historia”.

Javier Milei en la Feria del Turismo: las reformas pendientes

Al referirse al sector que lo convocó, Milei fue categórico sobre el potencial de la Argentina. «El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global», subrayó y enumeró los destinos, la diversidad gastronómica y el «capital humano de primer nivel».

Remarcó que, «solo con estas condiciones, Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual».

Para alcanzar ese objetivo, insistió en que se requiere más que solo atractivos naturales, como infraestructura, un entramado hotelero de calidad y rutas aerocomerciales. Destacó que el Gobierno ya ha comenzado con la desregulación del sector aerocomercial y la «eliminación de visas y trámites burocráticos para mercados estratégicos».

El presidente sostuvo que para que el sector pueda «competir más y mejor» y atraer las inversiones necesarias, se requiere «estabilidad macroeconómica» que permita proyectar «inversiones a 10, 20 o 30 años sin el temor a que la economía vuele por los aires».

En esa línea, el mandatario afirmó que se debe avanzar en la «reforma del mercado de trabajo para que contratar sea más accesible» y llevar a cabo una «reforma fiscal para bajar impuestos». Además, pidió erradicar «el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos».

Javier Milei y el mensaje a sus contrincantes: «La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones»

El jefe de Estado advirtió contra las soluciones que, según él, promete la oposición. Dijo tener «claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes», ni «tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”.

Milei argumentó que el sendero de imprevisibilidad macroeconómica «impide que el sector invierta, crezca y aprenda qué funciona», volviéndolo «preso de una necesidad constante de subsidios». En contraposición, aseguró que una vez que se termine de ordenar la macroeconomía, «la micro despegará a niveles nunca antes vistos en el país, por lo que el turismo se verá ampliamente beneficiado».

El Presidente concluyó su intervención con un llamado a la disciplina fiscal, reafirmando el mantra de su gobierno. “Estamos constantemente repitiendo que el orden fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla o que los impuestos y las regulaciones deben ser menos. No es un capricho nuestro, es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero”.

Elecciones 2025 y redefinición de la campaña

El discurso se dio en un contexto de máxima expectativa por la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, que renovarán la composición del Congreso. El objetivo prioritario de la Casa Rosada es llegar a los comicios con la mayor fortaleza posible, apoyados en el reciente respaldo político y financiero de Donald Trump y la mejora de algunos indicadores.

La cúpula de La Libertad Avanza (LLA) se reunió un día antes para definir la estrategia de campaña, incluyendo a figuras centrales como Karina Milei, Santiago Caputo y la recientemente nombrada coordinadora política Pilar Ramírez. La hoja de ruta electoral incluye intensificar la presencia territorial del Presidente, quien tiene previsto iniciar su gira en Tierra del Fuego y continuar por distritos clave como Córdoba y Santa Fe, en un intento por recuperar la iniciativa política.

El comando de campaña busca consolidar el mensaje de gestión y proyectar estabilidad. El cierre de campaña se realizará en Córdoba, con la meta de alcanzar el segundo lugar, reforzando la necesidad de consenso ante las condiciones implícitas que habría planteado Estados Unidos para destrabar recursos financieros.