Javier Milei vuelve a Rosario: encabezará el acto central por el aniversario de la Bolsa de Comercio

Javier Milei vuelve a Rosario y lo hará para encabezar este viernes, 21 de agosto, el acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La actividad significará el regreso del mandatario a la institución por tercer año consecutivo.

La propia entidad bursátil ratificó la confirmación del viaje presidencial luego de coordinar los operativos con el equipo de Protocolo de Presidencia y Casa Militar.

El presidente de la BCR, Pablo Bortolato, quien también debutará como anfitrión en su rol destacó la predisposición del jefe de Estado para asistir a este tipo de foros empresariales. En declaraciones radiales, el directivo señaló: «Le mandamos la invitación y contestó enseguida. Al ser una persona de los mercados, se siente cómodo en estos ámbitos. Ya fue a la de Córdoba, a la de Buenos Aires y esta es la tercera vez que viene».

Pese a que no se realizaron anuncios oficiales, la agenda institucional de la BCR mantiene como prioridad el desarrollo operativo de la región.

Según lo revelado, el arribo del presidente al Aeropuerto Internacional de Rosario está previsto cerca de las 19. Desde allí, se espera su traslado en helicóptero hasta la helipista de Prefectura Naval y posteriormente continuará por vía terrestre en vehículo oficial hasta la sede central de la Bolsa.

Está estipuado que el acto inicie antes de las 20 con un saludo protocolar entre Javier Milei, las autoridades de la institución, Pullaro y el intendente local, Pablo Javkin, previo al inicio de su alocución ante el auditorio integrado por referentes del sector agroexportador, financiero y pyme.

Acto aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario

El foco central del acto aniversario de la BCR estará puesto en la reactivación y licitación de las líneas ferroviarias, con especial énfasis en el Belgrano Cargas (trocha angosta), infraestructura estratégica para el transporte de la producción del NOA y NEA hacia las terminales portuarias del Gran Rosario. De hecho, un consorcio de empresas agroexportadoras vinculadas a la Bolsa sostiene el interés en participar de dicho proceso de concesión.

En materia impositiva, si bien la entidad mantiene su histórico reclamo por la eliminación de los derechos de exportación, Bortolato descartó presiones inmediatas al Ejecutivo: “Pregonamos siempre la baja de retenciones y sabemos que su equipo económico comparte ese objetivo, pero coincidimos en que en este momento no están las condiciones dadas para aplicarla”. Cabe recordar que la reducción de estos tributos se contempla bajo un esquema gradual.

Asimismo, desde la BCR valoraron medidas recientes adoptadas por la Nación, como el traspaso de la ruta A012 a la órbita provincial y la apertura de licitaciones privadas para corredores viales, una demanda que también fue impulsada por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.