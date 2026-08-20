Un docente jubilado irá a juicio por «amenazas» contra Milei en redes sociales

Un docente jubilado irá a juicio por amenazar en las redes a Milei.

El docente jubilado chaqueño Daniel Vera irá a juicio oral acusado de realizar amenazas a través de las redes sociales contra el presidente Javier Milei, el diputado José Luis Espert, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y tres periodistas.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el último recurso presentado por la defensa para que el acusado pudiera acceder a una probation y evitar el debate oral.

Está en prisión domiciliaria hace un año e irá a juicio por amenazar a Milei en redes sociales

La decisión fue tomada por el juez de la Sala I de Casación Carlos Mahiques, quien intervino de manera unipersonal y declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por Vera.

El magistrado consideró que el planteo de la defensa no cumplía con los requisitos formales necesarios y que no lograba demostrar la existencia de arbitrariedad en la resolución cuestionada. Además, sostuvo que se trataba de una mera expresión de disconformidad y que la decisión apelada no constituía una sentencia definitiva.

De esta manera, Vera será juzgado por el Tribunal Oral Federal N° 3.

La defensa había solicitado que el docente jubilado pudiera acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba. La probation es un mecanismo mediante el cual el acusado puede acordar con la fiscalía la realización de tareas comunitarias o una reparación del daño a cambio de suspender el proceso judicial.

Vera, de 64 años, fue detenido el 2 de julio del año pasado en su vivienda de Resistencia, Chaco, por orden del juez federal Ariel Lijo.

La investigación se inició a raíz de publicaciones realizadas en Facebook bajo el alias de “Elpidio Sánchez”, en un sitio vinculado con la causa palestina.

Según la acusación, el docente había publicado imágenes de Milei, los periodistas Eduardo Feinmann, Luis Majul y Jonatan Viale, y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con un punto rojo en la frente.

Tras permanecer detenido durante casi diez días, el 11 de julio regresó a su domicilio. Desde entonces permanece bajo prisión domiciliaria.

Con el rechazo del último recurso presentado por su defensa, la causa continuará su camino hacia el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N° 3.