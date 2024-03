Javier Milei y Cristina Kirchner, enfrentados por el aumento de sueldos: «Admita que cobró y lo pescaron»

qEl aumento del 48% para cargos jerárquicos en el Poder Ejecutivo denunciado por la oposición y luego suspendido por el Gobierno nacional desató una seguidilla de cruces en redes sociales entre el presidente Javier Milei y la exvicepresidenta, Cristina Kirchner.

La polémica comenzó más temprano, con un posteo en X de la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, en donde denunciaba el incremento de sueldo para el mandatario y sus ministros, aplicado a través de un decreto.

Una vez conocida la noticia, Milei utilizó sus redes sociales para anunciar que suspendería la suba y que la norma que la aprobó, pese a llevar su firma, no era de su conocimiento. «Se acabó la joda para la política», adelantó y explicó que la actualización se aplicó manera automática por responsabilidad del Gobierno de Cristina Kirchner.

Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política… — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2024

Por su parte, la expresidenta también utilizó su cuenta de X para responderle al libertario, con una chicana en la que utilizó uno de sus latiguillos más conocidos: «Más casta no se consigue».

“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, escribió Kirchner, en la tarde de este sábado.

Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la… pic.twitter.com/KOBgU3ySg0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

En un contexto marcado por los recortes y las críticas a los aumentos de sueldo para funcionarios públicos, como ocurrió esta semana en el Congreso, el presidente volvió a postear, para responderle a la compañera de fórmula de Alberto Fernández.

“Señora, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter«, publicó Milei, junto a una imagen en la que su cuenta de X aparece bloqueada por la exmandataria.

Señora @cfkargentina, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter.

Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno… pic.twitter.com/qCYww7mQuL — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2024

Y añadió: «Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección.

Pero la guerra de chicanas y reproches no terminó ahí, ya que Cristina Kirchner sumó una respuesta más: «Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron«.

Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo… pic.twitter.com/hLLb1v4aqb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

En su posteo, la dirigente mostró los decretos con los que Milei habría autorizado el aumento para su sueldo y el de sus ministros.

«Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque… quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”, cerró.