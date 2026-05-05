Javier Milei y Manuel Adorni recibieron a autoridades judías en Casa Rosada, en medio de la causa por enriquecimiento ilicito

Javier Milei encabezó la reunión con la organización judía B’nai B’rith Internacional, en compañía de Manuel Adorni (Foto: Presidencia de la Nación)

El presidente Javier Milei encabezó una reunión en Casa Rosada con el titular de la organización judía B’nai B’rith Internacional, en el marco de su agenda de relaciones internacionales. El Presidente estuvo en compañía del jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras las polémicas que lo rodean en la compra de viviendas y lujos valorados en US$ 250.000

Durante la reunión, las partes dialogaron sobre temas vinculados a la cooperación internacional, el fortalecimiento de los vínculos institucionales y la promoción de valores relacionados con la libertad y los derechos humanos.

Javier Milei recibió a autoridades de B’nai B’rith en la Casa Rosada: los motivos de la reunión

B’nai B’rith es una organización con presencia global que históricamente trabaja en iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos civiles, la lucha contra la discriminación y el impulso de actividades comunitarias.

Durante el evento, los representantes nacionales que acompañaron al presidente y jefe de gabinete fueron: el canciller, Pablo Quirno ; y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En nombre de la representación judía internacionales, participaron:

El presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer

El CEO de la entidad, Dany Mariaschin

La titular de su filial argentina, Susana Chalón

El secretario de esa organización, Daniel Sporn.

El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vicepresidente, Gabriel Salem,

Javier Milei junto a representantes de B’nai B’rith (Foto: presidencia de la Nación)

El encuentro se dio en un contexto en el que el Gobierno argentino busca profundizar su relación con organizaciones internacionales y consolidar alianzas estratégicas, en línea con su política exterior. En la jornada también participó el jefe de Gabinete, en señal de apoyo por parte del presidente durante la audiencia con las autoridades de la entidad.

Además, la reunión se inscribe dentro de una serie de gestos y contactos recientes del Presidente orientados a reforzar su posicionamiento en el plano global y afianzar lazos con instituciones de relevancia internacional.

Javier Milei en compañía de Manuel Adorni (Foto: Presidencia de la Nación)

El apoyo de Javier Milei hacia Adorni en medio de la polémica por la compra de propiedades

La reunión no fue la primera muestra de compañía de Milei junto a su vocero: ayer por la tarde se conoció que había convocado a una reunión de Gabinete para este viernes a las 14 horas en el Salón Eva Perón.

Milei defensió su decisión al mencionar que la causa mediática contra Adorni es una operación coordinada tanto por sectores judiciales, como políticos de la oposición. Es por ese motivo que no tiene previsto ceder, afirmando en sus redes sociales que hacerlo sería tirar a una persona de su confianza “por la ventana”.