Causa Manuel Adorni: la Justicia investiga el origen de más de 350.000 de dólares pagados en efectivo

Manuel Adorni reúne a la mesa política a días de presentar su informe de gestión y de enfrentarse a la oposición en Diputados

La situación judicial de Manuel Adorni entró en una fase de auditoría técnica que pone el foco en el manejo de dinero físico. La fiscalía de Gerardo Pollicita investiga un volumen de gastos en efectivo que asciende a 356.640 dólares, una cifra que el funcionario habría movilizado sin dejar rastro en el sistema bancario tradicional.

La sospecha central es la falta de respaldo documental que justifique la tenencia de dicha cantidad de moneda extranjera.

El expediente busca determinar si existe una inconsistencia insalvable entre el salario público del Jefe de Gabinete y el nivel de consumo desplegado en el último bienio. Para los investigadores, el uso recurrente de la modalidad de pago «en mano» para operaciones de alta gama es el indicio principal de un presunto enriquecimiento ilícito.

Ladrillos y lujo: 325.000 dólares en propiedades para Manuel Adorni

El corazón de la sospecha radica en las adquisiciones inmobiliarias y sus posteriores mejoras:

Indio Cuá: al pago inicial de U$S 20.000 se le sumó la declaración del contratista, quien aseguró haber recibido U$S 245.000 en efectivo y sin factura por las reformas en el country.

al pago inicial de U$S 20.000 se le sumó la declaración del contratista, quien aseguró haber recibido y sin factura por las reformas en el country. Caballito: el funcionario desembolsó otros U$S 30.000 físicos como adelanto por el departamento de la calle Miró.

el funcionario desembolsó otros físicos como adelanto por el departamento de la calle Miró. Refacciones extra: se suman deudas de palabra por otros montos que llevan la cuenta inmobiliaria «en negro» a niveles que la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero) ya comenzó a auditar.

El mapa del efectivo en viajes y escapadas de Manuel Adorni

La Justicia recolectó pruebas sobre una serie de traslados y estadías que no pasaron por canales electrónicos. El detalle de los gastos «en mano» incluye:

Aruba: U$S 14.700 entre pasajes y hoteles abonados en moneda extranjera. Nueva York y Punta del Este: más de U$S10.000 en vuelos y regresos pagados en efectivo. Bariloche: una estadía en el Hotel Llao Llao que representó otros U$S 7.000 adicionales al cambio de la fecha.

Para reconstruir el camino del dinero, el fiscal Pollicita solicitó medidas de alto impacto. La Justicia libró oficios al Banco Galicia para acceder a los registros de ingreso y a las filmaciones de las cámaras de seguridad de las cajas de seguridad vinculadas a Adorni. Se busca confirmar si los dólares salieron de ahorros declarados o de un patrimonio no exteriorizado.

Además, se pidió información a empresas de remesas como Western Union y Magui Express para verificar si existieron giros de divisas vinculados al entorno del funcionario. Con deudas privadas que ya suman U$S 335.000 y préstamos con intereses del 11%, la Justicia intenta determinar cómo un funcionario con ingresos declarados de 3,5 millones de pesos puede sostener el flujo de una economía basada casi exclusivamente en el billete físico.