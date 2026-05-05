Confirmado | El Gobierno nombró a las autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad

El Gobierno finalmente nombró a los cinco miembros que formarán parte del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE). La designación la hizo mediante la publicación del Boletín Oficial que se subió esta madrugada y contó con la firma, tanto del presidente Javier Milei, como la del ministro de Economía, Luis Caputo.

Nuevas autoridades en el Enrge

El organismo fue creado por la Ley de Bases N° 27.742 con el objetivo de reemplazar al ENRE y al ENARGAS, ambas áreas fusionaron sus funciones bajo una sola entidad autárquica en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

La reforma centra en un mismo ente, la regulación de dos sectores energéticos que eran hasta ahora supervisados por separado. El ENRGE contaba con un plazo máximo de 180 días desde julio de 2025 para comenzar a operar.

Después de cumplir con todo el proceso, el Gobierno informó que se nombró a Néstor Marcelo Lamboglia como presidente por cinco años. Se trata de un abogado, graduado en la Universidad Nacional de La Plata con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos en la Universidad Austral.

Según la información brindada, Lamboglia acumula más de 30 años en el sector eléctrico porque fue secretario Letrado del Directorio y Gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador Legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.

En tanto, el ingeniero Vicente Serra ocupará la vicepresidencia durante cuatro años, y el licenciado Marcelo Alejandro Nachon ocupará el rol de vocal primero por tres años.

Los mandatos más breves corresponden a los vocales segundo y tercero: la doctora Griselda Lambertini ejercerá el cargo por dos años, en tanto el ingeniero Héctor Sergio Falzone lo hará por un año.

Nación explicó que las designaciones fueron el resultado de un concurso abierto de antecedentes, convocado mediante la Resolución 388/25.