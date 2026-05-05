El justicialismo trabaja en ser la alternativa para 2027: Máximo Kirchner llamó a «reconstruir una propuesta política seria»

El justicialismo apunta en preparse para las próximas elecciones y ser la alternativa. Recientemente el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, estalló contra la cúpula de la CGT por no mencionar a la expresidenta en el acto del Día del Trabajador. Uno de los desafìos que se enfrenta es cómo se resolverán las internas.

Axel Kicillof, otro de los nombres fuertes del peronismo estará esta semana en Córdoba.

Máximo Kirchner llamó a reconstruir una «propuesta polìtica seria»

Máximo Kirchner llamó al PJ a “reconstruir una propuesta política seria, federal y cumplible”. Fue durante un acto organizado en Cañuelas. El legislador enfatizó en «romper la proscricpción” de Cristina Kirchner y en «aprender de los errores» de cara al 2027.

“No va a haber nunca un pero (para la unidad) si ponen por delante los intereses de la mayoría, expuso.

Según señaló Infobae, en el kirchnerismo no quieren confrontar con el sector federal que impulsan Juan Manuel Olmos Olmos, Victoria Tolosa Paz, el diputado entrerriano Guillermo Michel y el intendente de Pilar, Federico Achával.

El referente de La Cámpora también criticó duramente a la conducción de la CGT por no hacer mención a Cristina Kirchner en su acto del 1 de mayo. «Eso no se hace. No es de buen peronista hacerlo. A la compañera que los bancó, que los defendió, que le hicieron paro por ganancias, y después agacharon la cabeza y se fueron a brindar con Macri. Eso no se hace. ¿Quién carajo se creen que son? ¿Cómo vamos a convocar a los argentinos para que nos voten, si tenemos este tipo de miserias entre nosotros? Cuando le pusieron un fierro en la cabeza, también se borraron. A ver si entienden que necesitamos que los compañeros de la CGT recuperen el coraje de defender a los trabajadores. Ahi vamos a hacer la unidad”. apuntó.

PJ Federal, otra vertiente y la agenda de Kicillof

Otro de los frentes que hay en el justicialismo es el del PJ Federal que tuvo su lanzamiento en Parque Norte. EL medio de Buenos Aires marcó que ese armado tuvo un acercamiento ya con el peronismo cordobés donde hubo un encuentro con algunos intendentes.

Coincidirà otro hecho. El gobernador Axel Kicillof desembarcará en Córdoba donde se vincularà con un sector del PJ que es disidente del peronismo que conduce Martín Llaryora. También estará en La Falda en un congreso del gremio de la sanidad, que conduce Héctor Daer, exsecretario general de la CGT.