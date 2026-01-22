Javier Milei y su último día en el Foro de Davos: cómo sigue su agenda en Suiza y cuándo vuelve a Argentina

Javier Milei está participando del Foro Económico Mundial que se realiza desde el martes en Davos, ciudad de Suiza. El mandatario brindó un discurso el miércoles ante otros líderes y consolidó su alineamiento geopolítico con Donald Trump, quien también fue parte del evento.

La agenda de Javier Milei en Davos y su regreso a Argentina

Este 22 de enero es el último día del presidente en la asamblea y en su agenda pautó cuatro citas importantes que se fueron desarrollando en el transcurso de la mañana.

Según la información brindada por el Gobierno, a las 10.30 (6.30 hora argentina) firmó el acta fundacional del Consejo de la Paz, el organismo impulsado por el republicano Donald Trump. Esta organización se presentó como una alternativa a la ONU y, según lo dicho por Trump, busca lograr acuerdos para detener los conflictos en zonas de guerra, entre otras actividades.

El primer objetivo es resolver la situación en la Franja de Gaza y luego poner fin a las acciones terroristas a nivel global. En la Casa Rosada afirman que Argentina fue de los primeros países en ser invitados por el mandatario estadounidense a participar de esta convocatoria.

A las 11, (7 en Argentina), el presidente libertario brindó una entrevista a Bloomberg News en Davos donde defendió con firmeza los lazos económicos con China y apoyó a Estados Unidos en Venezuela. “En nuestra opinión, China es un gran socio comercial”, definió Milei ante la agencia de noticias, argumentando que “si se fijan en el peso de China en el mundo, comprenderán que tengo que comerciar” con el gigante asiático.

Luego de esta cita, Javier Milei tendrá una entrevista con Zanny Minton Beddoes, la editora en jefe de The Economist, uno de los medios británicos más influyentes del mundo.

Finalmente y con horario a confirmar, su agenda de este jueves incluirá un encuentro con Jonathan Cirtain, CEO de Axiom Space, un destacado empresario con trayectoria en los sectores nuclear y aeroespacial, y experiencia como ejecutivo en BWX Technologies y la NASA.

El regreso del presidente a Argentina también se dará este jueves. El Gobierno informó que está previsto que Milei aborde el avión junto a su comitiva a las 18 (14 hora argentina) y su arribo al territorio nacional será el viernes 23 de enero a las 6 aproximadamente.