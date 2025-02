Jones Huala desvinculó a los mapuches de los incendios en El Bolsón y culpó a los intereses “huinca”

El referente mapuche Facundo Jones Huala calificó en Bariloche como “una mentira” a las versiones que les atribuyen responsabilidad en los incendios desatados en El Bolsón y los relacionó con los intereses del “huinca”. Señaló que en esas zona tiene propiedades el magnate Joe Lewis y “está la Pampa de Ludden”, también envuelta en una polémica por proyectos inmobiliarios.

“En ese lugar hace muchos años que quieren lotear, hacer negocios como hacen siempre -aseguró-. Está toda esa mentira de que andamos prendiendo fuego bosques o que dañamos donde nosotros vivimos, donde viven nuestras comunidades. Jamás lo hemos hecho. No tiene ningún sentido. En El Bolsón hay comunidades arrasadas por el fuego del huinca”.

Y luego insistió: “no tenemos nada que ver con esos atentados incendiarios del enemigo hacia el pueblo pobre, que no es solo el pueblo mapuche. Acá hay gente laburante que está pagando las consecuencias”.

Jones Huala presentó el último domingo su libro de poemas “Entre rejas, antipoesía incendiaria” en una biblioteca popular ubicada en el barrio Virgen Misionera. En su disertación se definió como “un militante de la nación y de la causa mapuche”, asumido como “revolucionario, anticapitalista y antisistema”. Dijo una vez más que forma parte de la organización Resistencia Ancestral Mapuche y reivindicó “el sabotaje, la resistencia, la autodefensa y la rebelión frente a la opresión”.

Jones Huala viene de enfrentar un largo proceso judicial por un ataque incendiario y portación de armas de fuego en Chile, donde cumplió casi seis años de prisión hasta que fue liberado a mediados de 2024.

Hace un par de semanas volvió a ser detenido en El Bolsón bajo la sospecha de que intentaba robar un auto, pero a las pocas horas recuperó la libertad.

Denunció torturas

Durante la actividad realizada en la biblioteca Aimé Painé dijo que siempre tuvo inclinación por escribir poesía, además de textos políticos, pero no la publicaba por “vergüenza”. Hasta que se decidió después del episodio sufrido en El Bolsón, donde dijo haber sufrido “torturas” policiales, que le hicieron recordar las “palizas” recibidas durante su adolescencia, también de la policía.

“La diferencia es que esta vez la paliza estaba direccionada, sobre todo de parte de las milicas. Me decían mapache de mierda, extranjero hijo de remil puta. Usurpador de mierda te vamos a matar -relató-. Yo les decía pegame más fuerte, no me duele. Y me siquieron pegando. Fuimos al hospital. Y me siguieron pegando”.

Dijo que en Bariloche “la inmensa mayoría de la población marginal, obrera, los lumpen, delincuentes, incluso los policías, son de origen mapuche. Los oprimidos, los explotados. Y ni qué decir en la zona rural”.

Jones Huala se quejó de la indiferencia de otras organizaciones mapuches hacia sus posiciones. “Hay muchas comunidades que nos han negado, Los Judas les digo yo, aunque no soy cristiano. Pero la RAM existe, es el movimiento más autonomista en Puel Mapu”, afirmó.

Política y poesía

Dijo que la cárcel no lo hizo cambiar “ni un milímetro” en sus ideas. ”Reivindico los atentados incendiarios y sabotajes contra el enemigo capitalista, con un objetivo político. Tengo disciplina con respecto a eso -aseguró-. Reivindicamos la lilberación nacional e incluso la lucha armada, que no significa agarrar los fierros mañana. Cuando se dice que todas las formas de lucha son válidds para nuestro pueblo significa que si tenemos que agarrar los fierros los vamos a agarrar”.

Explicó luego que su poesía no habla “de lo bonita que son las flores, el viento”, sino de su disposición a “meter plomo, a prender fuego lo que destruye nuestra naturaleza, la que heredamos de los antepasados y nuestra vida como pueblo mapuche”. Para él, agregó, “eso es la poesía”.

Dijo que se trata de una edición “casera” y deslizó una crítica a lo que llamó “arte llorón”, que a su juicio es “el que representa en parte el sentimiento de un pueblo, pero un sentimiento de victimización”.

En el concepto de Jones Huala, “eso cambia cuando el artista se compromete con su pueblo y deja de pedirle al enemigo que nos respete porque somos personas. Cambia cuando nos empezamos a hablar entre nosotros”.

Dijo que su interés con el libro es “generar un poco de movimiento en las neuronas, en el sentimiento, tiene que ver con instalar debate. Nos van a demonizar igual aunque tratemos de ser políticamente correctos”.