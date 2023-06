Jorge Rey es el nuevo Defensor del Pueblo de Neuquén: «Me voy a desafiliar del MPN»

El Concejo Deliberante de Neuquén eligió al nuevo Defensor del Pueblo: Jorge Rey, el exconcejal del bloque del MPN. «Se vive con mucha adrenalina porque, a pesar de mi larga trayectoria y compromiso con los trabajos que he llevado adelante anteriormente, este es un nuevo desafío que viene en una etapa de mi vida donde, más bien, tendría que estar jubilado», aseguró en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Explicó que, como ya percibe su jubilación, trabajará «ad honorem», es decir que no recibirá una retribución monetaria. «Es una decisión personal», afirmó. El 6 de julio le tomarán juramento y, a partir de allí, asumirá su función. Pero antes, deberá disolver formalmente su vínculo con el partido provincial.

«Hoy salgo de acá y voy a presentar mi renuncia como miembro de la Convención del Partido y me voy a desafiliar del Movimiento Popular Neuquino, qué es lo que me pide la Carta Orgánica para tener esa independencia», señaló. Recordó que, en su momento, Ricardo Riva, titular de la Defensoría hace casi 12 años, también se desafilió del mismo espacio.

Admitió que con el intendente Mariano Gaido lo une «una amistad», aunque sostuvo que eso no interferirá en su labor dentro del órgano de control: «Él sabe mi forma de ser y mi forma de trabajar. Yo no voy a presentarme a un cargo de Defensor del Pueblo, con 63 años, para tirar por la borda todo lo que vine construyendo en mi vida social y política».

La agenda de Rey como futuro Defensor del Pueblo

«Mi primer objetivo es conformar un equipo de trabajo sólido», afirmó Rey. Y planteó llevar a su secretaria y entablar un buen diálogo con la planta de trabajadores actuales. «Creo que el resultado de un trabajo exitoso es un trabajo en equipo, por eso, lo primero es juntarme con la gente de la Defensoría del Pueblo, mostrarle cuál es mi idea y mi impronta, y ellos deberán decirme si es viable. Y si fuera así, ir para adelante», agregó.

Si bien queda coordinar una «transición» con Ricardo Riva, indicó algunas prioridades: «Yo quiero trabajar mucho acercándome a las personas que más necesitan en los barrios, a los lugares más alejados, que a veces no tienen conocimiento de la herramienta que significa la Defensoría del Pueblo». Contó que le interesa abordar la problemática de las personas que viven en situación de calle, un tema que le «preocupa mucho».

Además, se propuso continuar el trabajo que Riva inició en materia ambiental y con la juventud. «El actual Defensor del Pueblo ha hecho un trabajo con los jóvenes en las escuelas. Creo que hay que profundizar en ellos, porque ahí está el cambio de matriz, de la forma de resolver los problemas para el futuro», remarcó.

Recalcó que su buena relación con el Ejecutivo Municipal servirá para acordar entre los distintos sectores: «Voy a usar mis contactos para resolver rápido los problemas y, si no, tendremos que confrontar para buscar la solución del que más necesita. Yo hoy me pongo del lado de la persona que más lo necesita».

Aún no recibió llamado de Riva, el actual Defensor del Pueblo

«Todavía no, no me ha llamado». Rey comentó que aún no hubo diálogo con Ricardo Riva, tras la votación del jueves, pero prometió comunicarse pronto, para «comenzar a trabajar la semana que viene». «Él quiere hacer una transición ordenada como nunca se hizo, entregarle todo al nuevo Defensor en una forma prolija y ordenada», expresó.

