Juan Grabois habló de su estilo austero y generó polémica: «Somos cinco y gastamos $200 mil al mes»

El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Gabrois, generó polémica a raíz de unas controversiales declaraciones. El dirigente social sorprendió al revelar que su hogar, compuesto por cinco miembros, pueden mantenerse perfectamente con 200 mil pesos al mes.

«Ponele que, entre todos, 200 mil pesos, somos cinco«, contestó el dirigente social en una entrevista por un canal de streaming.

Seguidamente se refirió sobre su estilo austero y aseguró que le «gusta la simplicidad, que no es lo mismo que vivir sin comer».

«No he hecho votos de pobreza, pero me gusta -parafraseando la frase popularizada por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota del tema ´Un poco de amor francés´- que ´el lujo es vulgaridad´, lo tengo muy presente«, enfatizó.

– Periodista:"Cuánto gastas por mes?"

– Juan Grabois:"Ponele que entre todos, $200 mil, somos 5…me gusta la simplicidad…no he hecho votos de pobreza"

– P:"No te compras ropa?"

– JG:"Nunca me compré porque siempre hubo alguien que me regaló"