¿Juicio político o destitución? Diputados deciden cómo separar a la vice Gloria Ruiz

Mañana lunes con el reinicio de la actividad legislativa, los diputados de Desarrollo Ciudadano Comunidad resolverán cómo será la estrategia para separar a la vicegobernadora, Gloria Ruiz, de su cargo luego de que quedó salpicada en la investigación judicial sobre manejos de fondos por parte de su hermano, Pablo, denunciado por el Banco Provincia del Neuquén.

El presidente del bloque oficialista Ernesto Novoa se refirió a que la Constitución Provincial establece en su artículo 266 el juicio político, pero no nombra al cargo del vicegobernador e indica que no se le puede aplicar ese mecanismo a quien no sea nombrado expresamente, en tanto el inciso 25 del artículo 189 donde enumera las atribuciones del Poder Legislativo se indica que se puede remover del cargo por inhabilidad moral, para lo cual se requieren los dos tercios de la cámara, es decir 24 diputados de los 35.

Novoa indicó que se aplicará el mecanismo de “tolerancia cero” contra la corrupción luego de lo que se acordó con el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset: “La tolerancia cero es entender que en estos casos, como en cualquier otro caso donde haya sospecha de situaciones irregulares y que este ligado al manejo de fondo o conducta que estén ligadas cerca de actos de corrupción, la tolerancia es cero. No hay ninguna posibilidad de tolerar ni apañar a nadie, todo con igualdad bajo la ley y no hay ninguna posibilidad de un acuerdo, de una tolerancia”.

Admitió que si una persona es acusada tiene que tener “los derechos procesales que infiere la Constitución, pero tolerancia cero para este tipo de casos”.

Novoa reconoció que hay un gris en el artículo 266 porque el cargo de vicegobernador no está incluido en los funcionarios pasivos de ser sometido a juicio político aunque “se entiende que está en la misma situación que el gobernador, en términos generales, es el instituto político y el camino es uno solo”.

En declaraciones que formuló a radio Cumbre sostuvo que “si antes hubo alguna situación con respecto a temas similares en que hubo alguna contemplación, hoy no es el momento”.

Agregó que se analizará los presupuesto que la ley prevé con respecto al procedimiento de juicio político y que “el lunes a la mañana estaríamos haciendo la presentación sin perder más tiempo”.

Sostuvo que no van a dilatar los tiempos y que “el lunes a la mañana sin perder ningún tiempo más, se van a poner en marcha todo el mecanismo constitucional. No se va a dilatar nada en esta situación. La situación es firme, con respecto a no tolerar absolutamente nada ni dilatar nada”.

Recordó sus cuestionamientos al presupuesto de la Legislatura y lo que se destinaba a la Casa de las Leyes, cuyo director es precisamente el hermano de Gloria Ruiz. “Era cuestionable, era una situación que era muy difícil de tolerar. Yo represento al bloque oficialista y la verdad que mi posición es la posición de un ligamiento político en que está, digamos, signado por la austeridad, por hacer las cosas bien”.

Fue cauto cuando se le preguntó si además iban a pedir el apartamiento de los familiares que designó Ruiz en la cámara, explicó que quería cumplir lo que habían dicho en la campaña cuando obtuvieron la gobernación e indicó que hablar de ese tema “sería adelantar una opinión y prefiero ser prudente”.

“Dijimos que nosotros veníamos al gobierno para que las cosas no sigan igual. Desde el gobernador Rolando Figueroa, de ahí para abajo, nosotros vamos a cumplir esa palabra que dijimos en campaña y cualquier acto de esta naturaleza vamos a ser determinantes, firmes”.

Señaló que hay una responsabilidad política de la vicegobernadora y que no era su intención hacer “ningún juicio de valor, pero le explico por qué, porque si me llegara a tocar ser parte de una sala no quiero que me excusan”.

Se refería a que si se opta por el juicio político, la cámara debe dividirse en juzgadora y acusadora y cada integrante debe tener condiciones sin una opinión previa.

Agregó que este lunes se va a analizar si corresponde el juicio político o si se reúnen los dos tercios para su destitución y “así no vamos a ahorrar” e insistió en que no van a dilatar el tiempo y que «el lunes a la mañana vamos a tomar una decisión, pero la situación es irreversible, digamos, en el sentido de que se tiene que investigar y ventilar todo lo que ha ocurrido frente a la sociedad».

Neuquinizate juntó 14 votos y la UCR mete presión

En medio de los recientes hechos que ponen en cuestión la figura de la vicegobernadora Gloria Ruiz, el Frente Neuquinizate emitió un comunicado que subraya su postura política y ética. Con un mensaje categórico, los 14 diputados que conforman el bloque declararon su posición de “tolerancia cero a los actos de corrupción” y su determinación de no permitir que las conductas indebidas empañen el proyecto político que representan.

El comunicado enfatiza el compromiso del Frente con una administración transparente y responsable de los recursos públicos, señalando que cada peso debe ser destinado al progreso y bienestar de los sectores más vulnerables. Según el documento, la prioridad del Frente Neuquinizate radica en garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible para la provincia, alineado con los principios de redistribución y equidad.

Firmaron el pronunciamiento los diputados Luz Ailín Ríos, Héctor Ernesto Novoa, Francisco Lepore, Verónica María del Rosario Lichter, Matías Nicolás Martínez, Carlos Alberto Coggiola, Yamila Abigail Hermosilla, Zulma Graciela Reina, Juan Federico Méndez, Gisselle Janette Stillger, Damián Roberto Canuto, Marcelo Gabriel Bermúdez, María de las Mercedes Tulian y Mónica Aída Guanque.

En tanto, desde la Unión Cívica Radical (UCR) de Neuquén emitieron un comunicado por la causa que involucra al hermano de la vicegobernadora Gloria Ruiz con el desvío millonario de fondos públicos. Pidieron que se “active el proceso de juicio político”.

“La Unión Cívica Radical de la ciudad de Neuquén se compromete a seguir de cerca este caso y a exigir que se haga justicia. La transparencia y la honestidad deben ser los pilares fundamentales de nuestra democracia”, manifestaron en el comunicado.

Pidieron que se “tomen las medidas necesarias para esclarecer este caso»”con el objetivo de que se “haga justicia”. Además, reclamaron ante el silencio de la vicegobernadora, Gloria Ruiz.

Manifestaron que «no puede seguir manteniéndose en silencio ante la gravedad de los hechos», a raíz de que la vicegobernadora no haya dado de baja ni iniciado un sumario interno a Pablo Ruiz para investigar lo ocurrido.