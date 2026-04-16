Juicio por la explosión en la destilería de Plaza Huincul: habló el vigilador y dos familiares de las víctimas

«Fue un estampido y en fragmentos de segundos se tiñó todo de negro». Así describió el vigilador que sobrevivió a lo ocurrido la madrugada del 22 de septiembre de 2022, cuando se produjo la explosión e incendio de la destilería del parque petroquímico, en Plaza Huincul. El empleado de seguridad declaró cómo fue escapar del fuego y su intento fallido de hacerlo por una ventana de la casilla. Familiares de Víctor Herrera y Fernando Jara, también testimoniaron y pidieron justicia para «que no se naturalice la muerte de operarios».

El tercer día del juicio por la explosión e incendio de la destilería New American Oil -NAO- en Plaza Huincul que arrojó como saldo tres trabajadores muertos Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina, tuvo uno de los testimonios clave: el vigilador que sobrevivió al siniestro. Juan Pablo Narambuena fue el cuarto en ingresar a la sala y hablar ante el tribunal colegiado que integran Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font.

Narambuena se desempeñaba como empleado de una empresa terciarizada y fue la última persona que vio a los tres operarios con vida, cuando ingresaron al turno noche (del 22 de septiembre de 2022) y se saludaron. Relató que ese día entró a las 20 y cumplía jornadas de 12 horas. Previo a la explosión, toda su tarea fue rutinaria, según refirió.

Intercambió el saludo con los tres trabajadores -Herrera, Molina y Jara- cerró con candado el portón de acceso a la planta, hizo el recorrido por el perímetro y regresó al trailer, donde tenía sus elementos de trabajo.

Sin embargo, estaba sentado frente a la computadora cuando escuchó un sonido que no era normal. «Me acerqué a la puerta y se tiñó todo de negro», dijo. Se refugió en la zona del baño y en «fracciones de segundos» se oyó «un estampido» y lo primero que atinó a hacer «fue escapar». Rompió el vidrio de una ventana, la única que no estaba manchada con producto, pero las llamas intentaban ingresar.

Narambuena tomó su campera y las llaves del candado del portón y salió. Logró abrirlo, atravesarlo y una vez en la vereda miró para atrás para ver si salían los operarios de planta. Volvió a la casilla a buscar su celular y comunicó lo ocurrido al jefe de planta, Guido Torti. El vigilador vio a los tres trabajadores tendidos y ya sin vida. Él logró salvarse y se cortó la mano al romper el vidrio de la ventana.

El dolor de las familias de las víctimas

Los últimos dos testimonios de los nueve escuchados este jueves fueron los del hermano de Fernando; y una de las hijas de Víctor. Emmanuel relató ante el tribunal que notó a Fernando «estresado por las horas extras» y estaba preocupado por «la seguidad de la empresa y de su propia persona».

Recordó que en charlas Fernando le transmitió que «en cualquier momento la planta iba a volar por pedazos». Solo lo interrogó el fiscal jefe, Gastón Liotard y respondió que espera «que se haga justicia y que no se naturalice la muerte de operarios porque gente sin escrúpulos». Y para «que nuestra familia pueda descansar en paz».

Carolina Herrera, hija de Víctor, conmovida, pero con la firme intención de hablar, relató cómo era su padre, a quien ayudaba con los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que le llegaban de la empresa, porque vivía con él y su madre. Herrera había manifestado cambios en la destilería desde que se había jubilado el anterior responsable y que «había que insistir bastante para que les den respuesta» a los pedidos, por ejemplo, de luces para el turno noche.

«Mi papá sabía que era peligroso, pero él siempre decía que había que trabajar porque era obrero y no le quedaba otra», contó la joven. Luego, insistió en el pedido de justicia porque «mi papá, lo único que hacía era trabajar y era la persona más responsable». Herrera estaba a poco tiempo de acceder a la jubilación.

Testimonios de otros trabajadores

Entre los testimonios que se escucharon este jueves, estuvieron los de trabajadores que iniciaron su actividad en la empresa y continúan hasta ahora en la empresa NAO. Uno de ellos fue el que estuvo en el incidente que se produjo el 27 de diciembre de 2021 y que fue el antecedente de lo ocurrido nueve meses después.

Ese episodio lo incorporó la fiscalía, se escucharon las voces de quienes estuvieron y se observaron los videos registrados de ese incidente y que no pasó a mayores, pero que quedaron evidencias porque el spray y el producto llegó varios metros fuera del perímetro de la planta de destilería, en el mismo tanque, el 205. La audiencia se reanuda este viernes a las 9.