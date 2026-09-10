Karina Milei reunió al Gobierno y al PRO para coordinar la agenda legislativa

Tal como estaba estipulado, representantes del Gobierno y del PRO mantuvieron un encuentro que tuvo una duración extensa para intercambiar puntos de vista sobre la agenda legislativa.

El Gobierno y el PRO buscan acercar posiciones

El cónclave, sin foto, tuvo la particularidad de contar con la presencia de la secretaria general de la presidencia y titular del partido La Libertad Avanza, Karina Milei, quien agradeció el trabajo “en conjunto”, tal como trascendió.

Las partes, lógicamente, se preocuparon en resaltar que el encuentro fue positivo y que sirvió para continuar coordinando puntos cruciales acerca de los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo.

En esa línea, el diputado nacional por el espacio amarillo Cristian Ritondo precisó que el oficialismo se comprometió a enviar el borrador del paquete de leyes sobre Islas Malvinas que anunció el presidente Javier Milei.

“Hablamos de los proyectos que se están discutiendo, los que van a venir y en todo lo que sea conveniente para blindar el cambio”, dijo el legislador en rueda de prensa poscónclave. En torno a los avances para la elección de 2027, las partes repasaron los cara a cara en cada distrito entre dirigentes de LLA y el PRO.

“Se empezó a trabajar bien y hay posibilidades de acordar en provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa y Misiones”, precisó el titular del bloque del partido de Mauricio Macri en la Cámara baja.

Además de defender la gestión en cada distrito que gobierna el PRO, Ritondo comentó que el crecimiento de delitos en el territorio bonaerense fue un tema que abordó esta mesa, con críticas al gobernador Axel Kicillof.

Por otro lado, admitió que todavía no hubo conversaciones sobre el proyecto de reforma electoral que propone el Poder Ejecutivo. Y mencionó lo sucedido en la localidad de Zárate, en PBA, con la salida del referente libertario Oscar Ahumada tras críticas al jefe comunal macrista: “No me corresponde hablar de él, solo digo que el intendente Marcelo Matzkin cambió la lógica de gestión, se instalan empresas… genera trabajo con bajas de impuestos, está haciendo una gran gestión”.

El exministro también habló de la suspensión del viaje del jefe de Estado a Inglaterra. “Me parece que en este contexto hoy no conviene que viaje; hay una discusión mucho más profunda”. A su vez, Ritondo admitió que todavía no hay detalles sobre la presentación del Presupuesto 2027.

La reunión tuvo la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y el responsable político de ese espacio, Eduardo “Lule” Menem, con el presidente del bloque de diputados del PRO y el secretario general de este partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

NA