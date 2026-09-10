Los 90 años de Catedral: Pase de Iniciación gratuito y una guía para animarse a esquiar por primera vez

Catedral celebra nueve décadas de historia con una propuesta que busca acercar a los residentes de Bariloche y Dina Huapi a la montaña. Gentileza.

Ponerse unas botas que al principio resultan extrañas, ajustarlas a los esquíes y descubrir que ahora hay que aprender a moverse de otra manera. Frenar. Girar. Mantener el equilibrio. Y, recién entonces, empezar a recorrer la montaña. Para alguien que nunca esquió, la primera experiencia en la nieve supone entrar en un mundo nuevo. Esa es una de las posibilidades que abre la celebración por los 90 años de Catedral: desde este viernes y hasta el 30 de septiembre, residentes de Bariloche y Dina Huapi podrán acceder gratuitamente al Pase Iniciación.

La propuesta tiene 100 cupos diarios y despertó interés desde su lanzamiento: los lugares disponibles para la primera jornada ya se agotaron. Todavía es posible, sin embargo, reservar para los restantes días de septiembre.

El Pase Iniciación permite acceder al Play Park y a la telesilla Princesita. La reserva debe realizarse con un mínimo de 48 horas de anticipación y, el día elegido, será necesario acreditar residencia con DNI en la boletería. Pero ¿qué necesita saber alguien que jamás se puso unos esquíes y quiere aprovechar la oportunidad para acercarse por primera vez a este deporte?

Aprender a manejar un vehículo nuevo

Valeria Waroquiers, instructora de esquí, utiliza una comparación sencilla para explicar qué ocurre durante las primeras horas: empezar a esquiar o hacer snowboard es como “aprender a conducir un vehículo nuevo en un medio nuevo”. Todo resulta diferente: el entorno, el clima y, sobre todo, la manera de desplazarse. Antes de pensar en recorrer una pista, el principiante necesita familiarizarse con las botas, las fijaciones y los esquíes.

Después llegan los primeros deslizamientos. Hay que aprender a mantenerse sobre ellos, controlar la velocidad, detenerse y comenzar a cambiar de dirección. “Uno no está atado al esquí y ve cómo hace para quedarse encima: uno lleva el vehículo”, explica la instructora.

En una primera clase de dos o tres horas, señala, un principiante puede aprender a ponerse y sacarse los esquíes, comenzar a controlar la velocidad y realizar pequeños cambios de dirección. Las pendientes y pistas se incorporan después de manera progresiva, a medida que gana seguridad.

¿Hay una edad para empezar?

Se puede aprender a esquiar a cualquier edad, aunque niños y adultos suelen relacionarse de manera diferente con el aprendizaje. “Cuanto más joven, menos cabeza y más imitar, copiar y sentir. Cuanto más grandes somos, solemos cuestionarnos más cada cosita nueva que vamos a probar”, describe Valeria.

Entre quienes debutan aparecen temores bastante comunes: no saber frenar, no poder mantenerse de pie o no conseguir girar hacia donde quieren. La instructora prefiere no hablar de errores sino de aprendizajes: a medida que aparece el control, sostiene, esos miedos comienzan a desaparecer.

Qué ponerse para la primera vez

Cristian Dangavs, director de la escuela de esquí y snowboard (Fire on Ice), baja la experiencia a cuestiones muy concretas. Para una primera jornada recomienda pantalón y campera impermeables, guantes, antiparras y medias largas y finas.

En cuanto al equipo específico, se necesitan botas, esquíes y bastones (o tabla para snowboard) y casco. Para quien recién empieza no es necesario comprar: todo el equipamiento puede alquilarse. Si la práctica se vuelve habitual, puede resultar conveniente adquirir la indumentaria y el casco.

Hay pequeños errores capaces de condicionar la jornada. Uno frecuente es ponerse dos pares de medias pensando que así se combatirá mejor el frío. Dangavs recomienda medias largas, pero no demasiado gruesas.

Las antiparras son importantes por el intenso reflejo del sol sobre la nieve, al igual que el protector solar de factor alto en cara y cuello. Y sobre otro elemento no deja lugar a dudas: “¿Casco sí o casco no? Casco sí”.

Valeria suma otro consejo para el debut: tomarse el tiempo necesario para encontrar una bota cómoda. Si queda demasiado suelta, explica, no transmite correctamente al esquí el movimiento del pie; si está excesivamente ajustada, puede provocar dolor y arruinar la experiencia. Las fijaciones, además, deben quedar correctamente reguladas por el personal especializado.

Esquiar, un deporte “anti intuición”

Dangavs define al esquí y al snowboard como deportes físicos, técnicos y, en algunos movimientos, “anti intuición”. Ante una pendiente, por ejemplo, la reacción instintiva puede ser echar el cuerpo hacia atrás para alejarse de lo que se percibe como peligro, cuando técnicamente se necesita hacer lo contrario.

Por eso, una clase inicial apunta primero a aprender a controlar el deslizamiento y el frenado. Además de enseñar la técnica, un instructor puede indicar en qué sectores y pendientes está en condiciones de seguir practicando cada principiante.

Intentar aprender sin ninguna noción, advierte Dangavs, puede generar lesiones y poner en riesgo tanto a quien comienza como a otras personas. “La montaña tiene sus códigos, y los que saben los pueden transmitir de la mejor manera”, señala.

El pase no incluye clases ni equipos

Hay una distinción importante para quienes quieran aprovechar la propuesta. El Pase Iniciación gratuito que ofrece Catedral no incluye clases de esquí ni equipamiento.

Sin embargo, la celebración generó una acción complementaria. Algunas escuelas de esquí y rentals, se sumaron a la iniciativa de Catedral aportando clases y equipos gratuitos para principiantes que previamente hayan obtenido su Pase Iniciación.

Se trata, entonces, de dos propuestas que se complementan pero no deben confundirse: Catedral ofrece el Pase Iniciación gratuito y las escuelas y rentals adheridos se suman al aniversario con clases y equipamiento sin cargo, sujetos a sus propios cupos.

Cómo reservar el Pase Iniciación

Los residentes de Bariloche y Dina Huapi pueden solicitar su turno a través de eventos.catedralaltapatagonia.com. La reserva debe realizarse con al menos 48 horas de anticipación y hay 100 lugares disponibles por jornada hasta el 30 de septiembre. El día asignado deberán presentarse en la boletería con DNI original y fotocopia del documento.

La propuesta se extenderá hasta fin de mes y busca que el aniversario de Catedral también sea una oportunidad para acercar a los residentes a la montaña. Con los primeros cupos agotados, todavía quedan jornadas disponibles para quienes nunca esquiaron y quieran tener un primer contacto con el deporte.

A sus 90 años, la celebración de Catedral también abre una oportunidad para acercar a más residentes a la montaña y a la práctica del esquí, y poner en valor un vínculo que atraviesa buena parte de la historia de Bariloche. Para quienes nunca se animaron, septiembre puede ser el momento de tener ese primer contacto con un deporte que forma parte de la identidad de la ciudad.