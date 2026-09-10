Quirno y Presti viajan a Tierra del Fuego para reactivar la Base Naval Integrada: los detalles de la visita

El Gobierno nacional enviará este viernes al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti a Tierra del Fuego para recorrer el predio destinado a la Base Naval Integrada. La comitiva busca acelerar una obra que proyecta convertir a la provincia en un polo logístico clave para el Atlántico Sur y la Antártida. La iniciativa requiere una inversión estimada de entre US$400 y US$500 millones y se articula con las recientes medidas anunciadas por el presidente Javier Milei contra empresas que operan sin autorización argentina en las Islas Malvinas.

La visita de ambos funcionarios apunta a impulsar los plazos de construcción en la zona donde se reanudarán las tareas, iniciadas en 2022 y pausadas durante el primer año de la administración libertaria. El proyecto no tendrá un fin bélico, sino que concentrará funciones logísticas, operativas y científicas vinculadas con la proyección antártica.

El vocero presidencial Adrián Ravier definió el alcance de los trabajos: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.

La presencia conjunta de Quirno y Presti busca comunicar la confluencia entre el desarrollo militar y la persistencia del reclamo diplomático de soberanía sobre las islas ante el Reino Unido.

Cómo será el cronograma de actividades en Ushuaia

Los dos ministros despegarán desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque a las 6.30 rumbo a Ushuaia. El Embraer RJ operado por la Fuerza Aérea trasladará también al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare; al jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; a los diputados nacionales Miguel Rodríguez y Santiago Pauli; y a los senadores nacionales Agustín Coto y Belén Monte de Oca. Los cuatro legisladores representan a La Libertad Avanza por Tierra del Fuego.

La agenda contempla el arribo y la recepción de la comitiva por parte del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, según confirmó el propio mandatario. El encuentro genera expectativa política debido a que el Gobierno y la administración provincial mantuvieron una relación distante a lo largo de los últimos tres años.

Una vez en el predio, las autoridades recibirán una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección antártica. Posteriormente, realizarán una recorrida ejecutiva acompañados por expertos técnicos que detallarán el estado del proyecto, sus componentes y los desafíos de ejecución. Tras un almuerzo y la visita a otros sitios de interés, la delegación emprenderá el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

El financiamiento presupuestario y la interna de La Libertad Avanza

La obra recibió una reasignación presupuestaria de US$142 millones mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, esa partida cubre cerca del 30% del costo final calculado, por lo que el Poder Ejecutivo deberá resolver el origen del 70% restante.

Parte de esos fondos deberían incluirse en el Presupuesto 2027 que se presentará la semana próxima. En ese sentido, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos como la Base Conjunta Antártica Petrel.

La integración de los legisladores libertarios en el convoy responde a un armado político supervisado por Lule Menem, con el diputado Rodríguez como nexo de la convocatoria. En la provincia, Santiago Pauli y Agustín Coto figuran como posibles aspirantes a la gobernación dentro del espacio. Pese a las especulaciones, desde la cúpula de La Libertad Avanza aclararon: “No hay definiciones. Son dos importantes legisladores del espacio”.

El escenario político provincial permanece sensible por la caída de recursos y recortes en la administración pública. La tensión se manifiesta en diversos conflictos sectoriales, entre ellos el reclamo de los docentes, que llevan seis semanas de paro por tiempo indeterminado. En la Legislatura de Tierra del Fuego, el espacio oficialista tiene como referentes a los legisladores Natalia Gracianía y Luciano Selzer.

Con información de Infobae.