El hijo de Netanyahu, primer ministro israelí, apoyó el reclamo argentino por las Islas Malvinas

Yair Netanyahu, hijo mayor del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, volvió a pronunciarse a favor de la posición argentina respecto de las Islas Malvinas. A través de sus redes sociales, respaldó de forma expresa el reclamo de soberanía sobre el archipiélago en un contexto marcado por las tensiones bilaterales entre Buenos Aires y Londres debido a la exploración y explotación de hidrocarburos no autorizada en la Plataforma Continental Argentina.

El mensaje de Netanyahu generó adhesiones en el oficialismo

“¡Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina!”, publicó Yair Netanyahu en su cuenta de X. La postura no es novedosa: en septiembre del año pasado ya se había manifestado en la misma línea después de que el Gobierno británico hiciera público su reconocimiento al Estado palestino. En aquel momento expresó: “¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”.

El mensaje generó adhesiones entre referentes de la fuerza oficialista. Nahuel Sotelo, exsecretario de Culto y Civilización y actual diputado bonaerense, consideró en su momento que se trataba de un hecho histórico. En la misma sintonía, Agustín Romo, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, le agradeció el gesto de manera pública.

Quién es Yair Netanyahu, el hijo del primer ministro israelí

Nacido en 1991, el hijo del premier es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Interdisciplinaria de Herzliya y tuvo un paso por la oficina de prensa del gobierno israelí en tareas ligadas a la diplomacia digital. Si bien no se desempeña en ningún cargo oficial dentro de la gestión de su padre, mantiene un perfil público activo en plataformas digitales donde emite opiniones políticas.

La declaración se produce en el marco del alineamiento internacional entre la gestión de Javier Milei y el estado de Israel. Desde el inicio de su mandato, el presidente argentino situó esa relación diplomática como uno de los ejes centrales de la política exterior. En febrero de 2024, Milei realizó una visita oficial a Israel donde anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén y mantuvo encuentros bilaterales con Benjamin Netanyahu para acordar esquemas de cooperación en defensa, ciberseguridad y tecnología aplicada. En paralelo, la Argentina acompañó la posición israelí en diversas votaciones dentro de organismos multilaterales como la ONU y la OEA.

Con información de La Nación.