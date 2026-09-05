La alianza entre La Libertad Avanza, el PRO y fuerzas locales presentó sus candidatos para la Carta Orgánica de Bariloche

El senador nacional Enzo Fullone acompañó la presentación de la lista de convencionales constituyentes de la alianza integrada por La Libertad Avanza, el PRO, el partido CREO y fuerzas vecinales como Bariloche Unidos y el MAD en Bariloche, donde remarcó la necesidad de generar «reglas claras para crecer» en la ciudad cordillerana.

Durante el evento, Fullone puso énfasis en la nómina de postulantes e indicó que la propuesta busca sumar a la discusión institucional a profesionales, trabajadores, emprendedores y vecinos que conocen la realidad local desde su experiencia cotidiana y laboral. «Vienen a poner su experiencia al servicio de Bariloche», sostuvo el legislador.

En relación con el proceso institucional, el senador enfatizó que la reforma de la Carta Orgánica representa la oportunidad de adaptar la normativa a las nuevas realidades económicas y abordar reclamos históricos.

«La ciudad necesita que volvamos a poner en el centro las necesidades de los barilochenses, escuchar lo que ocurre en cada barrio y transformar esas demandas en propuestas y soluciones concretas. Este no es momento para discusiones cerradas: es momento de construir colectivamente, con transparencia, responsabilidad y una mirada puesta en el futuro de toda la comunidad», afirmó.

Entre los ejes prioritarios del espacio se destacan la ficha limpia y transparencia activa; servicios públicos y movilidad; ambiente, planificación urbana y desarrollo regenerativo; empleados públicos; y participación ciudadana.

La actividad coincidió además con el cierre de la primera Escuela de Formación Política impulsada por La Libertad Avanza, una capacitación dictada durante varios meses que reunió a más de 50 participantes de distintas localidades de la provincia.

La lista de candidatos a convencionales

La nómina de 15 candidatos titulares a convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica está integrada por: