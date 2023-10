Kicillof confesó que se enteró del escándalo de Insaurralde por «redes» y aseguró: «No espío a mis funcionarios”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió públicamente del escandaloso viaje que involucró a su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. Acusó a la oposición y los medios de comunicación, y confesó haberse enterado por «las redes».

Kicillof consideró que Cambiemos, el macrismo y los medios “están preocupados” porque a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, “no le está yendo bien” en la campaña y que por ello le dan entidad al lujoso viaje a Marbello de su ahora exfuncionario.

El mandatorio provincial indicó que “hay muchas ganas de parte de un sector de la oposición”, que “tienen cosas graves por explicar,” que “han tratado de sostener” el viaje en yate de Insaurralde con la modelo Sofía Clerici a Marbella.

“Cambiemos, el macrismo y los diarios que juegan ahí son los que han tratado de sostener este tipo de cosas”, dijo Kicillof en diálogo con el noticiero de Telefe.

“Están preocupados porque a Bullrich no le está yendo bien, lo vimos ayer en el debate, entonces están buscando este tipo de cosas para darle dimensión”, agregó.

“Yo creo que se resolvió bien, rápido, y estamos trabajando. El resto de las derivaciones por la gravedad que tienen se van a resolver donde se tengan que resolver”, puntualizó.

Por estas horas, el escándalo de Insaurralde no solo desencadenó una tormenta política, sino además un gran frente judicial. Se presentaron ocho denuncias que involucran al exintendente de Lomas de Zamora y a su círculo íntimo, la mayoría de ellas por enriquecimiento ilícito.

Cómo se enteró Axel Kicillof del escándalo de Insaurralde con Sofía Clerici

“No estaba al tanto, me enteré como todos por las redes. Inmediatamente me puse en contacto y me puse a averiguar, porque estamos en época de elecciones donde surgen cosas y fake news profundas”, aseguró Kicillof sobre cómo tuvo conocimiento sobre el caso Insaurralde.

“Corroboré que no estaba en ese momento, estaba acá ese fin de semana, en Argentina, pero que eso había ocurrido. Después de unas charlas, presentó la renuncia y se la acepté inmediatamente”, declaró.

Además, apuntó contra el líder del PRO y expresidente: “Yo no sabía sobre esto, no hago como hacía Macri, no espío a mis funcionarios”.

“Creo que para un caso de este tipo fue muy rotundo como respuesta”, opinó quien se encuentra en plena campaña por la reelección en la Provincia.

Por otro lado, remarcó que decidió cesar la jefatura de Gabinete no por este caso, sino que “porque es algo que se creó durante la época de Scioli que se superpone con funciones de diferentes ministerios”. Y subrayó: “La figura no sirve más”.